PONTIANAK POST — Ancaman banjir di Kota Pontianak memasuki musim penghujan tak cukup dihadapi dengan pengerukan drainase. Pemerintah Kota Pontianak mulai memperkuat penanganan dari sisi infrastruktur, sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan langkah evakuasi untuk mengantisipasi kemungkinan genangan semakin meluas.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah kawasan Jalan Dharma Putra Dalam. Di lokasi tersebut, Pemkot Pontianak mengerahkan alat berat untuk mengeruk saluran air, Kamis (19/11/2026). Langkah ini dilakukan setelah kawasan tersebut sempat mengalami genangan cukup tinggi yang bertahan hingga dua sampai tiga hari.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengerukan menggunakan ekskavator PC 200 long arm. Alat berat tersebut dikerahkan agar penggalian saluran dapat dilakukan lebih dalam sehingga kapasitas tampung air meningkat dan alirannya menjadi lebih lancar.

"Selain pengerukan, kita juga akan membongkar jembatan-jembatan yang posisinya terlalu rendah karena menghambat aliran air. Kita sudah meminta izin untuk pembongkaran, termasuk mengatasi hambatan yang terdapat di bagian muara," ujarnya saat meninjau lokasi bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan.

Menurut Edi, persoalan genangan di kawasan tersebut tidak semata-mata disebabkan buruknya fungsi drainase. Kondisi geografis yang relatif rendah, curah hujan tinggi, serta pasang air laut menjadi kombinasi yang meningkatkan risiko banjir.

Advertisement Bahkan, sebagian kawasan berada di bawah ketinggian muka air saat pasang tertinggi. Situasi ini membuat pembuangan air melalui saluran drainase menjadi lebih sulit ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang.

Perubahan tata guna lahan di kawasan hulu juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Edi menyebut, sejumlah kawasan hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan telah beralih menjadi perkebunan dan kawasan pembangunan. Perubahan tersebut berpotensi meningkatkan limpasan air menuju wilayah yang lebih rendah.

"Di kawasan hulu juga sudah banyak pembangunan. Hutan yang sebelumnya menjadi daerah resapan telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Kondisi ini turut menambah limpasan air ketika hujan lebat," jelasnya.

Pemkot Pontianak juga mengandalkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak genangan berkepanjangan. Sebelumnya, BPBD telah melakukan pemantauan dan menyiapkan penanganan darurat apabila kondisi di lapangan mengganggu aktivitas maupun kebutuhan masyarakat.

Kepala BPBD Kota Pontianak M Yamin mengatakan, pihaknya terus memonitor kondisi warga terdampak banjir di sejumlah titik Kecamatan Pontianak Utara. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan ketinggian air sekaligus memastikan keselamatan masyarakat.