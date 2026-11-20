Krisantus Kurniawan: Demokrasi Bukan Sekadar Urusan Pemilu, Partisipasi Publik Juga Penting
PONTIANAK POST — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), tetapi juga partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan proses pengambilan kebijakan.
Menurutnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mencerminkan berbagai aspek kehidupan demokrasi, mulai dari kebebasan sipil, partisipasi politik hingga peran lembaga demokrasi. Karena itu, penilaian tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.
Krisantus mengatakan, capaian IDI Kalbar yang berada di peringkat pertama regional Kalimantan dan keempat secara nasional patut diapresiasi. Namun, prestasi tersebut tidak boleh membuat seluruh pemangku kepentingan berpuas diri.
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Dia menyebutkan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan juga masyarakat dan berbagai unsur yang terlibat dalam kehidupan demokrasi.
"Capaian ini tentu merupakan prestasi dan hasil kerja. Bukan hanya kerja eksekutif, tapi kerja kita semua yang ada di sini, termasuk juga masyarakat di luar sana," kata Krisantus saat menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalbar 2026 di Pontianak, Kamis (19/11).
Krisantus menjelaskan, salah satu aspek penting dalam demokrasi adalah partisipasi publik. Kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara mandiri.
Dia mencontohkan, dalam pemilu terdapat sejumlah karakter pemilih. Pertama, pemilih tradisional yang menentukan pilihan berdasarkan kebiasaan atau pilihan politik yang diwariskan secara historis dari keluarga, termasuk nenek moyang.
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Kedua, pemilih rasional yang tidak fanatik terhadap kelompok tertentu. Mereka lebih mempertimbangkan gagasan, pemikiran, komitmen, serta rekam jejak partai politik maupun tokoh yang dipilih.
Selain itu, terdapat pemilih yang menentukan pilihan berdasarkan imbalan uang atau politik uang. “Kelompok pemilih seperti ini, harus diminimalkan karena dapat merusak kualitas demokrasi,” tegas Krisantus.