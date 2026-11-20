PONTIANAK – Memasuki usia satu abad, Yayasan Perguruan Islamiyah Pontianak tidak hanya merawat warisan pendidikan dan wakaf para pendiri. Lembaga yang berdiri sejak 1926 ini mulai memperluas pengabdian melalui penguatan ekonomi umat dengan meluncurkan Baitul Maal Islamiyah.

Langkah tersebut sekaligus ditandai dengan penyerahan surat keputusan (SK) penetapan Baitul Maal Islamiyah sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Barat.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Ketua BAZNAS Kalbar, Hamzah Tawil, dalam rangkaian kegiatan Milad Seabad Perguruan Islamiyah, Jumat (20/11), di lingkungan Yayasan Perguruan Islamiyah, Jalan Imam Bonjol, Pontianak.

Advertisement Dengan status sebagai UPZ, Baitul Maal Islamiyah memiliki landasan kelembagaan untuk menghimpun zakat dari masyarakat dan lingkungan Perguruan Islamiyah. Selain zakat, lembaga ini juga akan mengelola infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Ketua Yayasan Perguruan Islamiyah, Fenni Supriadi, mengatakan kehadiran Baitul Maal merupakan bagian dari ikhtiar mengembangkan amanah sosial yang telah diwariskan para pendiri yayasan. Selama satu abad, Perguruan Islamiyah telah berkontribusi dalam pendidikan dan pembinaan umat. Kini, manfaatnya ingin diperluas melalui pengelolaan dana sosial keagamaan.

Ketua Nazhir Yayasan Perguruan Islamiyah, Drs. Lutfi Ramli, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pengurus yayasan dan kepala sekolah di lingkungan Perguruan Islamiyah. Hadir juga Wakil Ketua BWI Kalbar Drs. H. Salman Busrah, drg. H. Oscar Primadi, M.Kes dan para kepala sekolah dibawah lingkungan Perguruan Islamiyah.

Advertisement Hamzah Tawil menjelaskan, keberadaan UPZ menjadi salah satu instrumen penting untuk memperluas jangkauan penghimpunan zakat. Dana yang terkumpul nantinya dapat dikelola dan disalurkan melalui program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia juga memaparkan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan BAZNAS melalui skema BAZNAS Microfinance Masjid.

Program ini memberikan akses pembiayaan mikro kepada pelaku usaha kecil dengan skema pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan. Dana yang disalurkan bersifat bergulir. Setelah dikembalikan penerima manfaat, dana tersebut dapat digunakan kembali untuk membantu pelaku usaha lainnya.

Menurut Hamzah, program BAZNAS Microfinance Masjid telah menjangkau sekitar 400 pelaku UMKM di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Total dana yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp1 miliar.