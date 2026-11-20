Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dijadwalkan menjadi narasumber stadium general Fakultas Syariah IAIN Pontianak, Senin (23/11). (DOK JAWA POS)

PONTIANAK POST – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Dr. Moh. Mahfud MD dijadwalkan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan stadium general Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Senin (23/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut akan berlangsung di Gedung A. Rani IAIN Pontianak. Kehadiran Mahfud MD menjadi momen istimewa karena merupakan kunjungan pertamanya ke kampus tersebut.

Advertisement Ketua Panitia, Dr. Marluwi, mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin Fakultas Syariah. Kali ini, stadium general diselenggarakan untuk memperkaya wawasan dan diskursus akademik mahasiswa, terutama mahasiswa baru.

Menurutnya, kegiatan tersebut diprioritaskan bagi mahasiswa semester satu dari tiga program studi, yakni Hukum Tata Negara, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga Islam.

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Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas mengenai hak konstitusional warga negara. Materi tersebut dinilai penting, terutama bagi mahasiswa Fakultas Syariah yang mempelajari berbagai aspek hukum dan ketatanegaraan.

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Kehadiran Mahfud MD diharapkan memberikan perspektif akademis sekaligus pengalaman praktis mengenai persoalan hukum, konstitusi, dan kehidupan bernegara.

Selain Mahfud MD, kegiatan tersebut juga direncanakan menghadirkan Ishlah Bahrawi, tenaga ahli yang memiliki perhatian pada isu terorisme. Mahfud MD juga dijadwalkan hadir bersama sekretaris dan ajudannya.

Stadium general ini diharapkan menjadi ruang diskusi yang dapat memperluas cakrawala berpikir mahasiswa, sekaligus memperkuat pemahaman mereka mengenai kedudukan dan perlindungan hak warga negara dalam sistem konstitusi Indonesia.