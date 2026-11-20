PONTIANAK POST – Banjir dan genangan air masih menjadi persoalan yang perlu ditangani secara serius di Kota Pontianak.

Berbagai upaya telah disiapkan pemerintah kota, mulai dari pengerukan saluran, pembenahan jembatan, hingga rencana mendatangkan dua unit mobil pompa berkapasitas besar.

Namun, di tengah upaya tersebut, persoalan efektivitas penanganan banjir masih menjadi perhatian. Sebab, genangan di sejumlah kawasan dapat bertahan hingga berhari-hari, seperti yang terjadi di Jalan Dharma Putra Dalam.

Advertisement Dikutip dari Antara pada (18/11/2026), Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan rencana percepatan normalisasi saluran air dan evaluasi sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran menuju Sungai Kapuas.

Untuk penanganan jangka pendek, Pemkot mengerahkan ekskavator guna mengangkat endapan, terutama di bagian bawah jembatan.

Advertisement Edi juga mengungkapkan rencana mendatangkan dua unit mobil pompa berkapasitas besar. Peralatan tersebut ditargetkan tiba sekitar dua minggu setelah pengumuman dan akan digunakan untuk menyedot air secara langsung dari lokasi terdampak.

Selain pengadaan pompa, sejumlah jembatan di kawasan Jalan Dharma Putra menjadi perhatian. Konstruksi yang terlalu rendah dinilai menghambat aliran air sehingga Pemkot berencana membongkar jembatan tertentu dan meninggikan beberapa konstruksi lainnya.

Genangan di Pontianak Bisa Bertahan Berhari-hari

Persoalan genangan yang berlangsung cukup lama terlihat di kawasan Jalan Dharma Putra Dalam. Dalam laporan Antara (20/11/2026), disebutkan bahwa genangan di kawasan tersebut dapat bertahan selama dua hingga tiga hari.

Pemkot kemudian mengerahkan ekskavator PC 200 long arm untuk mengeruk saluran. Pengerukan dilakukan guna meningkatkan kapasitas drainase agar aliran air lebih lancar.

Edi menjelaskan, kondisi genangan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain curah hujan tinggi, pasang air sungai, serta kondisi geografis kawasan yang relatif rendah. Perubahan tata guna lahan di kawasan hulu juga disebut turut meningkatkan limpasan air.