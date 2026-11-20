PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperluas jangkauan edukasi hukum di tengah masyarakat, salah satunya melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Pontianak Utara, Rabu (18/11/2026). Kegiatan pembekalan pra-nikah ini diikuti oleh delapan calon pengantin sebagai ikhtiar membangun kesadaran hukum sejak awal mengarungi kehidupan berumah tangga.

Sesi penyuluhan yang dipandu langsung oleh Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Defi Yustika Sari dan Subhan Ramadhan, membedah dua materi krusial bagi ketahanan keluarga, yakni syarat sah perkawinan serta pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam pemaparan materi pertama, Defi Yustika Sari menggarisbawahi pentingnya ikatan perkawinan yang sah secara hukum agama maupun negara serta tercatat secara resmi. Menurutnya, pencatatan perkawinan dan ketertiban administrasi kependudukan menjadi fondasi vital untuk mempermudah berbagai urusan sipil di masa depan, mulai dari penerbitan akta kelahiran anak, kartu keluarga, kepesertaan BPJS, paspor, hingga kepastian administrasi kewarisan.

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Melengkapi materi tersebut, Subhan Ramadhan mengajak para calon pengantin untuk senantiasa membangun komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan setiap dinamika persoalan keluarga. Pemahaman mendalam mengenai pencegahan KDRT turut ditanamkan agar setiap pasangan mampu mewujudkan lingkungan rumah tangga yang aman, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Secara terpisah, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan bagian integral dari komitmen instansinya dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, termasuk pada lingkup unit terkecil yakni keluarga.

Advertisement Ia berharap bekal wawasan hukum tersebut dapat menjadi pegangan kuat bagi pasangan muda dalam menjaga keutuhan rumah tangga. “Pemahaman hukum perlu dibangun sejak awal kehidupan berumah tangga. Kami berharap calon pengantin tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu menjadikan hukum sebagai pedoman untuk membangun keluarga yang harmonis, aman, dan saling menghargai,” ujarnya.

Selain mendalami aspek hukum perkawinan dan pencegahan KDRT, para peserta juga diperkenalkan dengan akses layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat kelurahan serta ragam layanan publik milik Kanwil Kemenkum Kalbar, meliputi informasi dan konsultasi hukum, layanan kekayaan intelektual, hingga konsultasi Administrasi Hukum Umum (AHU). Antusiasme peserta terlihat dalam sesi konsultasi hukum interaktif yang digelar di penghujung acara.