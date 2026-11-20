PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mematangkan langkah strategis guna menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan merata hingga ke pelosok daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kelanjutan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam rangka penyusunan rencana kerja serta kebutuhan anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2028 di Aula Soepomo, Rabu (18/11).

Pertemuan teknis ini menjadi pijakan penting untuk memastikan setiap rancangan program pusat benar-benar selaras dengan kebutuhan riil serta karakteristik wilayah Kalimantan Barat. Dalam pembahasan tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar mendorong penguatan kualitas layanan publik agar tidak sekadar berhenti pada kegiatan sosialisasi, melainkan berlanjut pada pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses pengajuan maupun pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).

Mengingat luasnya bentang alam serta tantangan geografis di Bumi Khatulistiwa, perencanaan anggaran turut memperhitungkan kebutuhan mobilitas transportasi darat, udara, hingga air. Dukungan aksesibilitas tersebut dinilai krusial agar tim pelayanan dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan akses informasi hukum.

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Selain pemerataan jangkauan wilayah, penguatan kelembagaan Sentra KI juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Langkah ini sejalan dengan pesatnya perkembangan kerja sama yang telah terjalin bersama 52 mitra di daerah, di mana 41 di antaranya telah memiliki Sentra KI aktif. Melalui pemetaan wilayah dan kelompok sasaran yang presisi, Kanwil Kemenkum Kalbar mengoptimalkan metode pelayanan jemput bola agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh asistensi intensif hingga mampu mengajukan permohonan KI secara mandiri.

Berbagai aspek teknis lainnya turut dibedah secara komprehensif dalam rapat koordinasi tersebut, meliputi penyesuaian volume kegiatan, pemisahan target antara sosialisasi dan pendampingan, penguatan layanan helpdesk, hingga peningkatan branding produk lokal berbasis KI. Forum juga menyoroti pentingnya pengukuran maturitas KI serta pengawasan berkelanjutan terhadap produk unggulan daerah yang telah mengantongi pelindungan Indikasi Geografis (IG), guna mendongkrak jumlah permohonan dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Advertisement Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa setiap penyusunan rencana kerja wajib berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat serta kondisi lapangan di daerah.

Ia menekankan pentingnya pendampingan konkret agar potensi kreatif masyarakat dapat terlindungi secara hukum dan bernilai ekonomi. “Perencanaan program Kekayaan Intelektual harus mampu menjawab tantangan geografis Kalimantan Barat. Kami ingin pelayanan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan yang konkret agar masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah semakin mudah memperoleh pelindungan serta memanfaatkan potensi Kekayaan Intelektual,” ujarnya.