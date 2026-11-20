PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat bersama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi badan hukum partai politik. Pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (18/11), tersebut digelar secara hybrid dengan melibatkan perwakilan Kesbangpol kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat melalui Zoom Meeting.

Koordinasi lintas instansi ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman aparatur daerah mengenai mekanisme pendaftaran serta verifikasi keberadaan kepengurusan dan kantor perwakilan partai politik baru. Forum ini juga menjadi ruang konsultasi interaktif untuk membedah berbagai persoalan administratif yang kerap muncul dalam proses verifikasi dokumen partai politik di lapangan.

Dalam pemaparannya, Kepala Subdirektorat Layanan Dokumen Partai Politik Ditjen AHU, Titik Susiawati, menjelaskan secara rinci perubahan nomenklatur berdasarkan Surat Edaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tanggal 2 Desember 2025. Dalam ketentuan terbaru tersebut, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diperuntukkan bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum, sedangkan bagi partai politik baru diterbitkan Surat Keberadaan Kepengurusan dan Kantor Perwakilan Partai Politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

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Pembahasan teknis kemudian berlanjut pada tata cara verifikasi dokumen permohonan partai politik baru. Dalam sesi diskusi bersama perwakilan Kesbangpol Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, serta sejumlah kabupaten/kota lainnya, terdapat beberapa aspek krusial yang menjadi atensi bersama, mulai dari keabsahan surat keputusan kepengurusan, ketepatan tanggal penerbitan dokumen, kejelasan identitas pengurus, hingga kepastian alamat sekretariat partai politik.

Selain itu, kelengkapan administrasi berupa surat pernyataan bermeterai yang menegaskan bahwa pengurus tidak merangkap sebagai anggota partai politik lain turut menjadi syarat mutlak yang dicermati. Alamat sekretariat pun wajib jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan sekadar menggunakan rumah pribadi tanpa dilengkapi surat pinjam pakai atau keterangan domisili yang sah sesuai ketentuan.

Advertisement Forum koordinasi ini turut membahas mekanisme penanganan potensi dualisme kepengurusan partai politik berbadan hukum di daerah dengan mempedomani Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik. Apabila ditemukan sengketa atau permasalahan kepengurusan, Kesbangpol dapat melayangkan surat resmi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik terkait guna memperoleh penegasan mengenai struktur kepengurusan yang sah, sekaligus mengakses informasi susunan kepengurusan pusat melalui dashboard yang tersedia di Kanwil Kemenkum Kalbar.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa koordinasi yang solid antarinstansi merupakan kunci utama dalam memastikan layanan administrasi partai politik berjalan sesuai koridor hukum dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Sinergi erat antara Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum, dan Kesbangpol diharapkan mampu meminimalkan kendala teknis sekaligus meningkatkan akurasi verifikasi dokumen kepengurusan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Sebagai langkah tindak lanjut konkret, Kanwil Kemenkum Kalbar melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum akan terus mengintensifkan komunikasi dengan jajaran Kesbangpol Provinsi maupun kabupaten/kota. Di sisi lain, Ditjen AHU juga mendistribusikan buku panduan lengkap yang memuat kompilasi regulasi, petunjuk teknis, serta format Surat Keberadaan Partai Politik sebagai pedoman baku pelaksanaan tugas bagi para petugas di daerah.