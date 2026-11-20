PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengawal peningkatan kualitas produk hukum di daerah agar tetap relevan dan berpihak pada kepentingan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (18/11), dengan melibatkan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Barat serta Bagian Hukum dari 14 pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat.

Dalam forum koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar memaparkan hasil inventarisasi serta analisis komprehensif terhadap 30 Peraturan Daerah (Perda) yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah serta penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Kajian mendalam ini mencakup aspek regulatif maupun nonregulatif, mulai dari keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kewenangan perangkat daerah, ketentuan pidana, sanksi administratif, hingga kebutuhan implementasi kebijakan di lapangan.

Melalui diskusi interaktif bersama jajaran pemerintah daerah, Kanwil Kemenkum Kalbar turut menghimpun berbagai masukan serta memetakan kendala tindak lanjut di daerah, mulai dari keterbatasan anggaran, dinamika proses penyusunan regulasi baru, hingga kebutuhan penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Oleh sebab itu, rekomendasi yang dirumuskan tidak hanya berfokus pada perubahan atau pencabutan ketentuan pasal dalam Perda, tetapi juga mencakup langkah strategis nonregulatif seperti pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan kapasitas petugas, sosialisasi masif kepada masyarakat, serta optimalisasi pengawasan.

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Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa kegiatan analisis dan evaluasi Perda merupakan instrumen vital guna menjamin produk hukum daerah tetap selaras dengan dinamika hukum nasional dan dapat diterapkan secara efektif.

Ia menekankan bahwa hasil kajian ini harus mampu menjadi kompas perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah. “Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen mendampingi pemerintah daerah dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil evaluasi ini diharapkan tidak hanya menjadi rekomendasi tertulis, tetapi juga menjadi pedoman perbaikan regulasi dan penguatan pelaksanaan kebijakan di daerah,” ujar Jonny.

Advertisement Sebagai langkah tindak lanjut konkret, Kanwil Kemenkum Kalbar akan segera menyampaikan dokumen hasil evaluasi beserta matriks rekomendasi tertulis kepada masing-masing pemerintah daerah melalui Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Pemerintah daerah pun didorong untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut sesuai skala prioritas, kewenangan, serta kemampuan anggaran masing-masing, yang selanjutnya akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi terpadu pada tahun 2027 mendatang.