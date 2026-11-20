PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kualitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat tapak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perampungan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) Bengkayang tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar, Kamis (19/11).

Agenda strategis tersebut dipandu oleh Cecilia Simanjuntak dan dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalbar, Ruth Sihombing. Dalam arahannya, Ruth menegaskan bahwa pengaturan spesifik mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat kelurahan sangat krusial untuk menghadirkan kepastian hukum terkait kedudukan, tugas, fungsi, serta pola hubungan kerja kedua lembaga tersebut bersama pemerintah kelurahan.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terkhusus yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, nilai-nilai kearifan lokal serta adat istiadat setempat wajib tetap dijunjung tinggi agar beleid yang dilahirkan dapat diimplementasikan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Advertisement Baca Juga: Kanwil Kemenkum Kalbar Dorong Perda Berkualitas Melalui Evaluasi 30 Produk Hukum Daerah 2026

Sementara itu, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, Bernadeta, selaku perwakilan pemrakarsa menjelaskan bahwa penyusunan Raperbup ini bertujuan memberikan payung hukum yang kokoh bagi pembentukan sekaligus penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu mempererat peran strategis kedua lembaga sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam memacu pemberdayaan warga, melestarikan adat istiadat, serta mendongkrak partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Memasuki sesi bedah substansi, perwakilan Tim Kerja IV Fasilitasi Perencanaan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Tri Wibowo, memaparkan hasil telaah komprehensif terhadap materi muatan Raperbup. Tim perancang bersama seluruh peserta rapat mencermati kesesuaian teknik penyusunan peraturan secara menyeluruh, mulai dari penyesuaian konsiderans, penyempurnaan ketentuan umum, hingga ketepatan rumusan norma pada keseluruhan pasal.

Advertisement Proses pengharmonisasian ini turut melibatkan partisipasi aktif lintas sektor, meliputi unsur Biro Hukum dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat, jajaran perangkat daerah Kabupaten Bengkayang, Camat Bengkayang, serta Lurah Bumi Emas dan Lurah Sebalo. Keterlibatan pemangku kepentingan di tingkat kewilayahan tersebut menjadi kunci penting guna memastikan substansi aturan benar-benar menjawab realitas penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa proses harmonisasi merupakan tahapan krusial untuk melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas, berkepastian hukum, serta aplikatif di lapangan. Menurutnya, pengaturan mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat harus mampu menjadi motor penggerak partisipasi publik sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal dalam menyokong pembangunan daerah.