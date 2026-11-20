PONTIANAK POST – Persoalan genangan air yang terus berulang di Kota Pontianak kembali menjadi perhatian kalangan legislatif. Normalisasi parit dan pembenahan sistem drainase dinilai harus menjadi prioritas pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan banjir yang selama ini berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menegaskan, persoalan genangan di Kota Pontianak tidak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan sementara. Pemerintah perlu mengembalikan fungsi parit sebagai bagian utama sistem pengendalian air di kota yang secara geografis berada di kawasan dataran rendah tersebut.

Menurut Heri, persoalan banjir di Pontianak sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal pembentukan kota, karakteristik geografis Pontianak sudah dipahami sebagai wilayah yang rentan terhadap genangan air. Karena itu, pembangunan kota pada masa awal pemerintahan telah dilengkapi jaringan drainase berupa sekitar seribu parit.

Namun, dalam perkembangannya, fungsi parit tersebut dinilai semakin berkurang akibat pembangunan yang tidak konsisten memperhatikan tata kelola lingkungan dan sistem drainase. "Setiap membangun, setiap itu juga menutup parit. Jangankan mau menormalisasi, justru parit-parit ditutup. Ini yang menjadi masalah," ungkap Heri.

Dia mengaku telah berulang kali menyuarakan persoalan tersebut sejak menjadi anggota DPRD Kota Pontianak hingga kini dipercaya sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar dari daerah pemilihan Kota Pontianak.

Advertisement Meski mengaku mulai jenuh mengingatkan persoalan yang sama, Heri menegaskan tidak boleh berhenti menyuarakan kepentingan masyarakat yang terdampak genangan maupun banjir.

Parit Tertutup Jadi Persoalan Serius

Heri menilai, salah satu persoalan mendasar yang harus segera dibenahi adalah banyaknya parit yang mengalami penyempitan, pendangkalan hingga tertutup bangunan.

Dia mengingatkan, parit merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memiliki fungsi penting dalam sistem tata air perkotaan. Karena itu, keberadaannya tidak boleh diperlakukan sebagai bagian dari kepemilikan pribadi.

Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengambil langkah normalisasi, sekalipun kebijakan tersebut berpotensi menghadapi tantangan anggaran maupun penolakan masyarakat yang telanjur mendirikan bangunan di atas saluran air. "Parit itu adalah fasilitas sosial, fasilitas umum, bukan hak milik. Jadi masyarakat juga harus disadarkan bahwa keberadaan parit sangat penting untuk kepentingan bersama," tegasnya.

Dia mengakui, normalisasi parit yang sudah lama tertutup tentu membutuhkan anggaran besar. Selain itu, pemerintah juga harus menghadapi konsekuensi sosial, terutama jika terdapat bangunan yang berdiri di atas jalur parit. Namun, menurut Heri, persoalan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kondisi drainase semakin buruk.