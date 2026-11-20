Gedung Pemprov Kalbar

PONTIANAK POST – Iskandar Zulkarnain meraih nilai tertinggi dalam seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar itu memperoleh nilai akhir 86,93, mengungguli 11 peserta lainnya.

Advertisement Hasil tersebut tertuang dalam Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PANSEL-JPT/2026 tentang Penetapan Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang diumumkan Jumat (20/11/2026).

Berdasarkan hasil rapat panitia seleksi pada Selasa, 17 November 2026, Iskandar menempati peringkat pertama. Posisi kedua ditempati Ahmad Priyono dengan nilai 85,96, sedangkan Natalia Karyawati berada di peringkat ketiga dengan nilai 85,27.

Ketiganya ditetapkan sebagai tiga peserta terbaik dalam seleksi terbuka pengisian jabatan Sekda Kalbar.

Advertisement Iskandar merupakan Kepala Dinas PUPR Kalbar dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c). Ahmad Priyono menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d).

Sementara Natalia Karyawati merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, juga berpangkat Pembina Utama Madya (IV/d).

Empat Tahapan Penilaian

Nilai akhir peserta merupakan akumulasi dari empat tahapan seleksi dengan bobot berbeda. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak memiliki bobot 20 persen, penulisan makalah 20 persen, uji kompetensi 25 persen, serta wawancara akhir 35 persen.

Iskandar unggul dengan nilai total 86,93. Ia memperoleh nilai 90 pada seleksi administrasi dan rekam jejak, 84 pada penulisan makalah, 80,13 pada uji kompetensi, serta 91,70 pada wawancara akhir.

Ahmad Priyono meraih nilai 93 pada administrasi, 85,80 pada penulisan makalah, 78,91 pada uji kompetensi, dan 87,06 pada wawancara akhir.