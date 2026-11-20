PONTIANAK POST - Persaingan tiga besar seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat memperlihatkan keunggulan masing-masing peserta pada tahapan penilaian. Iskandar Zulkarnain unggul dalam nilai uji kompetensi dan wawancara akhir, Ahmad Priyono menonjol dalam penulisan makalah, sedangkan Natalia Karyawati mencatat nilai tinggi pada administrasi dan wawancara.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Nomor 29/PANSEL-JPT/2026, Iskandar Zulkarnain menempati peringkat pertama dengan nilai akhir 86,93. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalbar itu mengungguli Ahmad Priyono yang memperoleh 85,96 dan Natalia Karyawati dengan 85,27.

Advertisement Keunggulan Iskandar terlihat pada dua tahapan dengan bobot penilaian cukup besar. Pada uji kompetensi yang memiliki bobot 25 persen, ia memperoleh nilai 80,13. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di antara ketiga peserta.

Iskandar juga meraih nilai 91,70 pada wawancara akhir dengan bobot 35 persen. Nilai itu kembali menjadi yang tertinggi dibandingkan Ahmad Priyono yang memperoleh 87,06 dan Natalia Karyawati dengan 90,45.

Kombinasi hasil tersebut membuat Iskandar unggul dalam penilaian akhir, meskipun nilai penulisan makalahnya bukan yang tertinggi.

Advertisement Ahmad Unggul dalam Penulisan Makalah

Ahmad Priyono menunjukkan keunggulan pada tahapan penulisan makalah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar itu memperoleh nilai 85,80, lebih tinggi dibandingkan Iskandar dengan 84,00 dan Natalia dengan 83,40.

Pada seleksi administrasi dan rekam jejak, Ahmad memperoleh nilai 93,00. Nilai tersebut sama dengan Natalia dan lebih tinggi dibandingkan Iskandar yang meraih 90,00.

Namun, pada uji kompetensi, Ahmad memperoleh nilai 78,91. Sementara pada wawancara akhir, nilainya mencapai 87,06.