PONTIANAK POST – Upaya pengiriman empat calon pekerja migran Indonesia (CPMI) secara ilegal ke Malaysia melalui jalur hutan di Kabupaten Bengkayang digagalkan Polda Kalimantan Barat. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan seorang pria berinisial BT (40) sebagai tersangka.

Pengungkapan dugaan penempatan CPMI secara nonprosedural tersebut dilakukan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Kalbar.

Advertisement Dirres PPA dan PPO Polda Kalbar Kombes Pol. Rusdiani mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) untuk mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran Indonesia.

Polisi kemudian menerima informasi mengenai dugaan pengiriman CPMI nonprosedural melalui Bandara Internasional Supadio. Setelah melakukan penyelidikan, petugas menghentikan sebuah mobil Daihatsu Sigra berwarna abu-abu di depan Penginapan A, Jalan Sungai Durian Laut, Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Jumat (13/11) sekitar pukul 18.30 WIB.

Di dalam kendaraan tersebut, polisi menemukan empat penumpang asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersama seorang pengemudi.

Advertisement Dari pemeriksaan awal, keempat penumpang itu diketahui berencana bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Mereka diduga akan diberangkatkan melalui jalur tidak resmi atau jalan hutan di wilayah Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.

Polisi selanjutnya membawa pengemudi dan keempat calon pekerja migran tersebut ke Mapolda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses penyidikan, pengemudi berinisial BT ditetapkan sebagai tersangka.

Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit mobil Daihatsu Sigra, telepon genggam, dokumen identitas, fotokopi paspor, serta tiket penerbangan dan boarding pass rute Lombok-Surabaya-Pontianak atas nama keempat calon pekerja migran.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Bambang Suharyono mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan dan prosedur keberangkatannya.