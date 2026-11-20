Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan saat mengikuti Aksi Bersih Parit dan Lingkungan di Jalan Alianyang, Jumat (20/11/2026). (Pemkot Pontianak)

PONTIANAK POST - Genangan saat hujan deras dan air pasang di Kota Pontianak tidak hanya berkaitan dengan kondisi drainase, tetapi juga kebiasaan masyarakat menjaga lingkungan. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak warga lebih peduli terhadap kebersihan parit dan saluran air untuk mengurangi risiko genangan.

Advertisement Ajakan tersebut disampaikan Bahasan saat menghadiri Aksi Bersih Parit dan Lingkungan di Jalan Alianyang, Jumat (20/11/2026). Ia menilai pengerukan saluran oleh pemerintah tidak akan cukup tanpa keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Bahasan, sejumlah parit mengalami pendangkalan akibat penumpukan lumpur dan material lainnya. Kondisi tersebut mengurangi kapasitas saluran sehingga aliran air tidak dapat berjalan optimal, terutama ketika hujan deras bersamaan dengan pasang air sungai.

"Ketika hujan deras bersamaan dengan air pasang, kemampuan parit menampung dan mengalirkan air menjadi sangat terbatas. Karena itu, persoalan ini harus kita tangani bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah," ujarnya dalam Aksi Bersih Parit dan Lingkungan di Jalan Alianyang, Jumat (20/11/2026).

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Pendangkalan Parit Perburuk Risiko Genangan

Bahasan menjelaskan, karakteristik Kota Pontianak yang memiliki banyak jaringan parit membuat pemeliharaan saluran air menjadi kebutuhan penting.

Namun, sebagian saluran mengalami penyempitan, kurang terawat, bahkan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Penumpukan lumpur dan material lainnya juga membuat kapasitas saluran semakin berkurang.

Pemerintah kota terus melakukan penanganan terhadap saluran yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Namun, banyaknya jaringan parit serta keterbatasan sumber daya membuat pengerjaan harus dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

RT dan RW Diminta Aktif Mengawasi Parit

Bahasan meminta pengurus RT dan RW ikut mengidentifikasi kondisi saluran air di lingkungan masing-masing.

Informasi mengenai parit tersumbat, penumpukan sampah, maupun pendangkalan diharapkan segera disampaikan kepada kelurahan dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti.

"RT dan RW paling mengetahui kondisi lingkungan masing-masing. Kalau ada parit yang tersumbat atau mengalami pendangkalan, segera komunikasikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prioritas penanganannya," katanya.

Menurutnya, keterlibatan pengurus lingkungan penting karena pemerintah tidak bisa mengawasi seluruh jaringan parit secara bersamaan. Pelaporan dari masyarakat dapat membantu menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan lebih dahulu.

Jangan Buang Sampah ke Parit dan Sungai

Selain mengawasi kondisi saluran, Bahasan mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke parit maupun sungai.

Menurutnya, kegiatan pembersihan dan pengerukan tidak akan memberikan hasil berkelanjutan apabila kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi.

Ia berharap aksi kebersihan lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi kebiasaan bersama di tingkat permukiman.

Selain membantu mengurangi risiko genangan, kebersihan parit dan lingkungan juga berpengaruh terhadap kenyamanan serta kesehatan masyarakat.