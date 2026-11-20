Desa di Kabupaten Sambas masih terendam banjir hingga Jumat (20/11).

PONTIANAK POST - Banjir menjadi ancaman yang berulang setiap November di Kalimantan Barat (Kalbar). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dalam lima tahun terakhir atau periode 2021-2025, banjir terjadi rata-rata tiga hingga empat kali setiap November.

Advertisement Sejumlah daerah yang paling sering dilanda banjir pada bulan tersebut meliputi Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Ketapang, Landak, Melawi, dan Sambas.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan, catatan historis tersebut menunjukkan banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kalbar pada November.

"Statistik di bulan November lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di bulan November, yaitu sebanyak tiga sampai empat kali di setiap tahunnya," kata Berton di Jakarta, Jumat (20/11).

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Banjir Mendominasi Bencana Hidrometeorologi

Secara keseluruhan, BNPB mencatat bencana hidrometeorologi basah di Kalbar mencapai rata-rata 47 kejadian per tahun selama periode 2021-2025.

Bencana tersebut meliputi banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Frekuensi tertinggi terjadi pada 2024 dengan 59 kejadian, sedangkan terendah pada 2025 sebanyak 27 kejadian.

Dari seluruh kejadian tersebut, banjir mendominasi 86 persen atau mencapai 203 kejadian.

Pola waktunya terkonsentrasi pada triwulan pertama, yakni Januari hingga Maret, serta triwulan keempat pada Oktober hingga Desember. Periode tersebut bertepatan dengan puncak musim penghujan.