PONTIANAK POST – Dugaan kebocoran penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Kalimantan Barat mulai ditelusuri. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan mencurigai potensi penerimaan pajak dari distribusi bahan bakar minyak (BBM) belum seluruhnya masuk ke kas daerah. Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Kalbar membidik 14 perusahaan swasta penyalur BBM untuk kebutuhan industri.

Penelusuran tersebut menjadi penting karena PBBKB merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang potensinya berkaitan langsung dengan aktivitas kendaraan bermotor dan industri. Selain konsumsi masyarakat, kebutuhan BBM di Kalbar juga ditopang aktivitas pertambangan, perkebunan kelapa sawit, transportasi, serta operasional perusahaan.

Krisantus mengatakan, pemerintah provinsi sedang meminta data penyaluran BBM dari Pertamina untuk menghitung potensi PBBKB yang seharusnya diterima daerah. Data tersebut diperlukan untuk mengetahui kuota dan volume BBM yang disalurkan setiap tahun, sekaligus menghitung besaran pajak yang wajib dipenuhi.

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"Saya sedang meminta data agar bisa dihitung kuotanya berapa dan bayarnya berapa, sehingga bisa diketahui pajaknya," ujar Krisantus di Pontianak, Kamis (19/11).

Namun, menurut Krisantus, data yang diminta belum diberikan. Padahal, keterbukaan informasi diperlukan agar pemerintah daerah dapat menghitung potensi penerimaan secara akurat.

Advertisement Dia menilai, jika perhitungan hanya mengacu pada penggunaan BBM berdasarkan penjualan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), potensi penerimaan sebenarnya belum tentu tergambarkan secara menyeluruh.

Sebab, distribusi BBM tidak hanya berlangsung melalui SPBU. Ada pula penyaluran langsung untuk kebutuhan industri, kendaraan operasional perusahaan, angkutan, hingga kegiatan pertambangan dan perkebunan.

Krisantus menduga terdapat selisih antara potensi PBBKB dan penerimaan yang selama ini masuk ke kas daerah. Dia bahkan tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran penerimaan dalam jumlah besar. "Tinggal dihitung kuota per tahun. Hitung saja persentasenya," ungkapnya.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu ditelusuri karena penerimaan daerah dinilai belum sebanding dengan potensi yang seharusnya diperoleh. Di sisi lain, antrean BBM masih kerap terjadi, sementara ketersediaannya di masyarakat dinilai belum mencukupi.

Krisantus juga menyoroti penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dinilai belum menunjukkan penambahan seiring terus bertambahnya jumlah kendaraan di Kalbar.