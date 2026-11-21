PONTIANAK POST – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kalimantan Barat, Linda Purnama, dikukuhkan sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) periode 2026–2031.

Pengukuhan dilakukan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus di Ruang Sasana Bakti Praja, Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (18/11).

Linda menjadi salah satu pengurus yang dipercaya mengemban amanah dalam kepengurusan organisasi alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan tingkat nasional tersebut.

Kegiatan pengukuhan dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan, pejabat kementerian dan lembaga, serta alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari berbagai daerah di Indonesia.

Melalui kepengurusan baru ini, IKAPTK diharapkan dapat memperkuat jejaring antaralumni sekaligus meningkatkan kontribusi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.