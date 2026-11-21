PONTIANAK POST - Upaya mengurangi genangan di Kota Pontianak tidak cukup hanya mengandalkan pengerukan parit dan saluran air. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan agar saluran air tetap berfungsi optimal.

Advertisement Menurut Bahasan, penumpukan lumpur, sampah, dan material lainnya menyebabkan sejumlah parit mengalami pendangkalan. Akibatnya, kapasitas saluran berkurang dan aliran air tidak dapat tertampung maupun mengalir dengan maksimal.

Kondisi tersebut semakin berisiko ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air sungai. Karakteristik Pontianak yang memiliki banyak jaringan parit membuat pemeliharaan saluran air harus menjadi perhatian bersama.

Advertisement "Ketika hujan deras bersamaan dengan air pasang, kemampuan parit menampung dan mengalirkan air menjadi sangat terbatas. Karena itu, persoalan ini harus kita tangani bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah," ujarnya.

Bahasan menjelaskan, Pemerintah Kota Pontianak terus melakukan penanganan terhadap saluran yang mengalami pendangkalan dan penyumbatan. Namun, banyaknya jaringan parit serta keterbatasan sumber daya membuat pekerjaan tersebut harus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan prioritas di lapangan.

Karena itu, ia meminta pengurus RT dan RW ikut memantau kondisi saluran air di wilayah masing-masing. Jika ditemukan parit tersumbat, dipenuhi sampah, atau mengalami pendangkalan, informasi tersebut perlu segera disampaikan kepada pihak kelurahan maupun instansi terkait.

"RT dan RW paling mengetahui kondisi lingkungan masing-masing. Kalau ada parit yang tersumbat atau mengalami pendangkalan, segera komunikasikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan prioritas penanganannya," katanya.

Selain mendorong pelaporan kondisi saluran, Bahasan mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah ke parit maupun sungai. Menurutnya, kegiatan pembersihan tidak akan memberikan hasil berkelanjutan jika kebiasaan membuang sampah sembarangan masih terjadi.

Ia berharap aksi bersih lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan rutin yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.