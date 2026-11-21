PONTIANAK POST - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Barat, Windy Prihastari dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN-IKAPTK) periode 2026–2031.

Windy dikukuhkan bersama jajaran pengurus DPN IKAPTK lainnya dalam kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (18/11). Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPN-IKAPTK periode 2026–2031. Prosesi pengukuhan dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri III, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Kepercayaan tersebut menjadi kesempatan bagi Kalbar untuk memperkuat keterlibatan dalam jejaring alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan di tingkat nasional. Melalui kepengurusan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih luas antar alumni yang kini mengabdi di berbagai sektor pemerintahan di seluruh Indonesia.

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Windy mengatakan, amanah sebagai Wakil Ketua DPN-IKAPTK merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan semangat kebersamaan, dan pengabdian.

“Ini merupakan amanah dan kepercayaan yang tentu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap dapat ikut berkontribusi memperkuat peran IKAPTK, khususnya dalam membangun sinergi dan kolaborasi antar alumni di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Advertisement Menurut Windy, IKAPTK bukan sekadar wadah untuk mempererat hubungan kekeluargaan para alumni. Organisasi ini juga memiliki potensi besar menjadi ruang bertukar gagasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan memiliki pengalaman dan pengabdian di berbagai daerah. Potensi ini perlu disatukan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar, baik dalam peningkatan kapasitas aparatur maupun mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” katanya.

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Ia menilai, penguatan jejaring alumni semakin penting di tengah tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis. Kolaborasi antar alumni diharapkan dapat mendorong pertukaran praktik baik, memperluas wawasan, serta memperkuat kapasitas aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Amanah tersebut juga sejalan dengan tugas Windy sebagai Kepala BPSDM Kalbar. Sebagai perangkat daerah yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, BPSDM memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

Windy berharap, jejaring IKAPTK dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kualitas aparatur, termasuk melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antardaerah.