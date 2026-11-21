PONTIANAK POST - Penanganan banjir di Kota Pontianak tidak bisa dilakukan secara instan atau tiba-tiba. Dibutuhkan upaya berkelanjutan dan kerja sama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mengurangi resiko genangan yang kerap terjadi saat musim hujan bersamaan dengan pasang air laut.

Hal tersebut disampaikan salah seorang warga, Wahyu. Menurutnya, banjir masih menjadi persoalan serius di Kota Pontianak karena kerap berdampak langsung terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat. Bahkan, tidak sedikit rumah warga yang kemasukan air ketika hujan deras disertai pasang.

“Penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Harus berkelanjutan dan terus-menerus. Kita harus saling jaga dan saling rawat lingkungan,” ujarnya, Jumat (20/11).

Ia menilai, Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan sejumlah langkah pencegahan untuk mengurangi potensi genangan. Di antaranya melalui peninggian badan jalan hingga pembangunan turap di sejumlah kawasan.

Namun, menurutnya, upaya pemerintah tersebut perlu didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah sembarangan.

Advertisement Dia mengatakan, temuan sampah yang menumpuk di parit masih menjadi perhatian. Kondisi tersebut dapat menghambat aliran air sehingga tidak mengalir dengan lancar menuju saluran pembuangan.

“Persoalan sampah di parit ini juga harus menjadi perhatian. Ketika saluran tersumbat, air tidak bisa mengalir dengan baik. Jadi, masyarakat juga harus punya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan,” katanya.

Ia berharap penanganan banjir di Kota Pontianak dapat terus dilakukan secara konsisten melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan kepentingan bersama agar dampak banjir dapat diminimalkan.

Terpisah Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, pihaknya sudah melakukan banyak upaya dalam penanganan banjir. Paling terbaru Pemkot melalui Dinas PU menggunakan mesin pompa air untuk menyedot air yang tergenang dan dilarikan ke daerah-daerah yang tidak banjir. Adanya mesin sedot ini lumayan efektif dan mampu mempercepat dalam penanganan genangan air.

Rencananya, Pemkot juga akan menambah satu mobil tangki sedot lumpur. Dengan adanya mobil ini, ke depan lumpur dapat disedot dan pastinya normalisasi parit yang akan dilakukan akan semakin cepat.