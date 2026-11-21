PONTIANAK POST – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat sepanjang 2026 meninggalkan pekerjaan besar dalam upaya pemulihan ekosistem gambut. Hingga 14 September 2026, luas area terbakar di provinsi ini mencapai 48.535 hektare. Sebelumnya, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat 38.310,89 hektare lahan terbakar, dengan sekitar 54,3 persen diantaranya merupakan lahan gambut.

Besarnya luasan tersebut menjadi perhatian serius dalam pengelolaan ekosistem gambut, terutama untuk mencegah kebakaran berulang, dan mengembalikan fungsi hidrologis kawasan yang terdampak. Upaya pemulihan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi harus dilakukan secara terencana melalui pencegahan, pengelolaan tata air, pembasahan kembali, hingga pengawasan pemanfaatan lahan.

Kepala BPEGM Kota Pontianak, Yunus Sudaryanti mengatakan, Kalbar memiliki ekosistem gambut seluas sekitar 2,7 juta hektare. Luasan tersebut merupakan aset ekologis strategis yang memiliki fungsi penting sebagai pengatur tata air, penyimpan karbon, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kehidupan masyarakat.

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Namun, potensi besar tersebut masih menghadapi ancaman kebakaran yang berulang. Menurut dia, data yang disampaikan dalam workshop menjadi peringatan bahwa persoalan kebakaran gambut masih membutuhkan penanganan serius, sistematis, dan terintegrasi.

"Angka tersebut bukan sekadar statistik. Ini merupakan peringatan bagi kita bahwa persoalan kebakaran gambut masih menjadi tantangan serius yang harus ditangani secara sistematis dan terintegrasi," ujarnya dalam sambutan pembukaan.

Advertisement Yunus menegaskan, pengelolaan gambut pasca kebakaran perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju penanganan yang lebih komprehensif. Upaya tersebut mencakup pencegahan, penanganan, pemulihan, serta pengawasan secara berkelanjutan.

Salah satu hal yang harus dipastikan adalah terjaganya kembali fungsi hidrologis gambut melalui pengelolaan tata air dan pembasahan kembali. Langkah tersebut juga perlu disertai penguatan kapasitas masyarakat, pengawasan pemanfaatan lahan, serta pengendalian sumber-sumber penyebab kebakaran.

Menurut Yunus, pemulihan gambut tidak dapat dibebankan kepada satu institusi. Diperlukan pembagian peran dan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.

Dia menyebut, workshop tersebut menjadi ruang strategis untuk menyatukan pemahaman, mempertemukan berbagai perspektif, sekaligus merumuskan langkah tindak lanjut yang konkret sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Dalam kegiatan itu, sekitar 170 peserta mengikuti workshop, baik secara langsung maupun melalui Zoom. Mereka berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, media, serta kelompok Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG).