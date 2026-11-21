PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menilai politik tidak hanya berkaitan dengan pemilihan umum atau aktivitas partai politik. Politik merupakan bagian dari kehidupan manusia yang hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk ketika mengambil keputusan dan menyusun strategi untuk mencapai tujuan.

"Demokrasi tentu bukan hanya soal pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun. Demokrasi itu napas kehidupan," kata Krisantus di Pontianak, kemarin.

Menurutnya, anggapan seseorang tidak berpolitik merupakan pandangan yang keliru. Sebab, politik telah melekat dalam kehidupan manusia sejak awal peradaban hingga aktivitas sederhana sehari-hari.

"Bapak-Ibu, orang yang tidak berpolitik, orang yang sudah mati. Politik itu lahir sama dengan peradaban manusia," ujarnya.

Krisantus menjelaskan, politik tidak selalu harus dimaknai sebagai upaya memperoleh kekuasaan atau keterlibatan dalam partai politik. Lebih luas dari itu, politik berkaitan dengan penggunaan akal budi dan strategi dalam menghadapi berbagai situasi.

Advertisement Dia mencontohkan proses perkembangan seorang bayi yang mulai belajar merangkak, menggunakan tangan, hingga berpegangan pada meja untuk mempertahankan keseimbangan tubuhnya.

Menurutnya, proses tersebut memperlihatkan bagaimana manusia mulai menggunakan kemampuan berpikir dan strategi untuk mencapai sesuatu.

"Jadi tidak ada yang tidak berpolitik. Belajar berlindung, dia pegang meja supaya bisa bertahan. Itu strategi politik. Jadi politik hadir dalam setiap sisi kehidupan," ungkapnya.

Dia juga memberikan contoh dalam kehidupan anak muda. Ketika seseorang berusaha memenangkan persaingan untuk mendapatkan pasangan, diperlukan strategi dan pendekatan, bukan sekadar mengandalkan penampilan fisik.

"Kalau tidak pakai politik, tidak hanya modal ganteng doang. Tidak bisa. Mesti pakai politik supaya bisa menang dalam persaingan tersebut," katanya.