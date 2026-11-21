Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Wakilnya Bahasan saat mengikuti gotong-royong di Jalan Padat Karya, Sabtu (21/11/2026). (Pemkot Pontianak)

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PONTIANAK POST - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyiapkan peningkatan Jalan Padat Karya di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, hingga terhubung dengan batas kota. Pembangunan tersebut diharapkan memperlancar mobilitas warga, mengurai kemacetan, sekaligus mengurangi genangan melalui pembenahan drainase.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, peningkatan jalan itu merupakan salah satu program yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah kota berupaya merealisasikannya secara bertahap sesuai skala prioritas.

Advertisement "Alhamdulillah, hari ini kita mengecek kesiapan peningkatan Jalan Padat Karya. Insyaallah jalan ini nantinya akan terkoneksi hingga batas kota sehingga dapat mempermudah akses masyarakat dan mengurai kemacetan," ujarnya saat mengikuti gotong royong di Jalan Padat Karya, Sabtu (21/11/2026).

Peningkatan Jalan Diikuti Pembenahan Drainase

Dalam peninjauan bersama anggota DPRD, camat, dan jajaran teknis bidang sumber daya air, Bahasan turut memeriksa kondisi parit yang mengalami hambatan aliran.

Ia menyoroti sejumlah akses masuk ke tempat usaha yang konstruksinya dinilai belum mendukung kelancaran drainase.

Karena itu, peningkatan jalan perlu disertai penataan saluran air agar genangan dapat diminimalkan, terutama saat hujan deras.

"Kalau hanya menggunakan gorong-gorong seperti kondisi yang ada, aliran air tidak akan maksimal. Mudah-mudahan dengan terkoneksinya jalan dan pembenahan drainase, genangan di kawasan ini bisa berkurang," jelasnya.

Bahasan juga mengingatkan masyarakat agar berkoordinasi dengan pengurus RT, RW, dan kelurahan sebelum membangun jembatan atau akses masuk yang melintasi parit.

Menurut dia, dukungan warga diperlukan agar penanganan persoalan jalan dan genangan tidak terhambat oleh bangunan yang mengganggu aliran air.

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Warga Berharap Pembangunan Segera Terealisasi

Ketua RW 21 Kelurahan Saigon, Ustaz Jamaluddin, mengapresiasi tindak lanjut rencana peningkatan Jalan Padat Karya.

Mewakili warga setempat, termasuk Kompleks SBR 7, ia menyampaikan rasa syukur karena harapan masyarakat untuk memiliki akses jalan yang lebih baik mulai menunjukkan perkembangan.

"Kami mewakili seluruh warga Jalan Padat Karya, pengurus RT dan RW, serta warga Kompleks SBR 7 mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota beserta seluruh jajaran," ungkapnya.

Jamaluddin berharap masyarakat mendukung pekerjaan pembangunan dan menjaga komunikasi dengan pemerintah apabila muncul kendala di lapangan.

Warga bahkan berencana mengadakan syukuran setelah pembangunan rampung sebagai ungkapan rasa syukur atas terealisasinya peningkatan jalan tersebut.