PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak Ikatan Keluarga Besar Madura (IKBM) Kota Pontianak memperkuat peran dalam pembangunan daerah, terutama penataan permukiman, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Advertisement Edi menilai keterlibatan organisasi kemasyarakatan penting untuk mendukung pembangunan Pontianak yang tertata, nyaman, dan maju.

Ia juga mengapresiasi kontribusi masyarakat Madura dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor perdagangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Masyarakat Madura ikut mewarnai perjalanan pembangunan Kota Pontianak. Kita mengenal kegigihan dan keuletannya dalam berusaha, penghormatan kepada ulama dan orang tua, serta semangat kekeluargaan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat," ujarnya saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus IKBM Kota Pontianak di Ballroom Hotel Mercure, Sabtu (21/11/2026).

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Pertumbuhan Penduduk Jadi Tantangan Pembangunan

Edi menjelaskan, pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan perkotaan meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, dan penataan lingkungan.

Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah penduduk Pontianak mencapai 696.660 jiwa per Juli 2026. Kondisi tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Salah satu kawasan yang menjadi perhatian pemerintah kota adalah Pontianak Utara. Pemkot Pontianak telah menganggarkan pembangunan trotoar dari kawasan Parit Pekong hingga Selat Malaka untuk tahun 2027.

Selain itu, pemerintah kota mengusulkan pelebaran Jalan Sultan Hamid II dan Jalan Khatulistiwa kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional guna mendukung kelancaran mobilitas dan penataan kawasan.

"Kita ingin kawasan Pontianak Utara semakin tertata. Ini membutuhkan kerja sama dan dukungan masyarakat, termasuk IKBM, agar penataan lingkungan dan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik," katanya.

Tiga Pesan Edi untuk Pengurus IKBM

Dalam kesempatan tersebut, Edi menitipkan tiga pesan kepada jajaran pengurus IKBM yang baru dilantik.

Pertama, menjadikan organisasi sebagai rumah yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Madura. Kedua, memperkuat komunikasi serta kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat.

Ketiga, menghadirkan program pembinaan generasi muda melalui kegiatan pendidikan, keagamaan, dan pengembangan potensi.

"IKBM harus menjadi rumah yang menenangkan bagi warga Madura. Organisasi ini juga diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang baik dan memiliki program untuk masa depan generasi muda," pesannya.

IKBM Diharapkan Hadirkan Program Nyata

Edi menilai keberadaan kiai, ustaz, akademisi, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat dalam kepengurusan IKBM merupakan modal sosial untuk mengembangkan berbagai program produktif.

Ia berharap organisasi tersebut semakin aktif berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi.