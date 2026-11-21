PONTIANAK POST — MD Academy menggelar acara tahunan Gala Dinner di MD Academy Restaurant pada Jumat (20/11/2026) malam. Kegiatan ini menjadi praktik table manner ketiga sekaligus terakhir bagi 21 mahasiswa angkatan berjalan setelah menempuh pendidikan selama enam bulan sebelum menjalani masa magang di dalam maupun luar negeri.

Direktur MD Academy, Samgar Setia Budhi, mengatakan Gala Dinner merupakan agenda rutin tahunan untuk menguji kesiapan mahasiswa dalam menyiapkan hidangan sekaligus menerapkannya dalam pelayanan bersuasana lebih resmi.

Advertisement "Kegiatan ini juga adalah bagian dari praktik table manner yang terakhir dari para mahasiswa kami yang sebentar lagi akan menjalani masa magangnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Samgar.

Samgar menambahkan, acara tersebut menjadi puncak eksplorasi diri bagi mahasiswa setelah enam bulan dibekali pendidikan di kampus. Seluruh menu diolah dan disajikan langsung oleh mahasiswa di bawah bimbingan instruktur dan asisten instruktur profesional.

Head Chef sekaligus head lecture MD Academy, Yudha Indra Pramanto, menyebut kegiatan ini menjadi momen istimewa bagi peserta didik yang akan segera memasuki industri perhotelan dan kuliner. Selama enam bulan, mahasiswa mempelajari praktik memasak serta teori hotel, restoran, dan boga, sekaligus berlatih rutin setiap pekan untuk mengembangkan diri.

Advertisement "Hari ini adalah hari yang spesial terutama bagi anak-anak didik kami yang sudah melewati enam bulan pendidikan ini dan akan segera masuk ke dunia magang di hospitality industry," kata Yudha.

Yudha menuturkan, sejumlah alumni MD Academy telah menjalani magang hingga bekerja di berbagai negara, seperti Dubai, Australia, China, dan Amerika Serikat. Dalam acara itu, ia juga memperkenalkan asisten dosen kampus, Chef Jaki Irfan (Muhammad Jaki Irfan), yang merupakan alumnus MD Academy dan sebelumnya bekerja di Amerika Serikat.