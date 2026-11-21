Relawan karhutla Kalimantan Barat menerima bantuan sembako dan peralatan pemadaman dari Kementerian UMKM RI, Kadin Kalbar, dan Pemkab Kubu Raya.

Advertisement PONTIANAK POST – Titik kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dilaporkan menurun signifikan hingga mendekati nol. Atas capaian tersebut, Kementerian UMKM dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar memberikan bantuan sebagai bentuk apresiasi kepada para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla.

Bantuan berupa sembako dan peralatan pemadaman diserahkan kepada relawan, Sabtu (21/11). Dukungan ini sekaligus untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran pada masa mendatang.

Direktur Utama Smesco Indonesia, Doddy Akhmadsyah Matondang, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk penghargaan atas pengorbanan dan pengabdian para relawan dalam menangani karhutla.

Advertisement "Alhamdulillah, berdasarkan data yang beredar dan tadi kita lihat, titik kebakaran karhutla di Kalimantan Barat sudah signifikan menurun, bahkan hampir nol. Artinya, bantuan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada para relawan," katanya.

Menurut Doddy, peralatan yang diserahkan juga menjadi sarana pendukung apabila kebakaran kembali terjadi. Meski berharap karhutla tidak terulang, kesiapan peralatan diperlukan agar pencegahan dan penanganan bisa dilakukan lebih dini.

Penyerahan bantuan melibatkan Kementerian UMKM, Kadin Kalbar, Muhammadiyah, BPBD, BRI, serta para relawan.

Ketua Kadin Kalbar Arya Rizqi Darsono mengatakan, bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian dunia usaha terhadap relawan yang telah berjibaku menangani karhutla.

"Jangan dilihat dari jumlahnya, jangan juga dilihat dari besarannya. Ini adalah bentuk kepedulian dunia usaha di Kalimantan Barat untuk mendukung agar karhutla bisa tertangani," ujarnya.

Arya juga mengapresiasi para relawan yang rela mengorbankan waktu dan tenaga, bahkan meninggalkan keluarga demi misi kemanusiaan. Menurutnya, keberhasilan pengendalian karhutla tidak terlepas dari perjuangan relawan serta dukungan keluarga mereka.