Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyerahkan penghargaan Tokoh Inspiratif Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala PKBM Aprila, Sarfandi, pada puncak 1.001 Pasar Rakyat 2026 di Kubu Raya, Sabtu (21/11).

Advertisement PONTIANAK POST – Kepala PKBM Aprila, Sarfandi, menerima penghargaan Tokoh Inspiratif Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta memberdayakan kelompok disabilitas.

Penghargaan diserahkan pada puncak kegiatan 1.001 Pasar Rakyat 2026 di halaman parkir Gaia Bumi Raya City, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (21/11/2026).

Melalui PKBM Aprila dan Yayasan Aprila Indonesia, Sarfandi menjalankan berbagai program pendampingan usaha, mulai dari konsultasi legalitas produk hingga pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan akses pemberdayaan.

Advertisement Salah satunya melalui Klinik Konsultasi Bisnis Aprila yang membantu pelaku UMKM mengurus legalitas usaha dan produk. Pendampingan meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), hingga SNI-Bina UMK.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Klinik Konsultasi Bisnis Aprila, program tersebut telah memfasilitasi lebih dari 110 NIB, 48 sertifikat halal melalui skema self-declare, 12 SPP-IRT, dan delapan SNI-Bina UMK.

Pemberdayaan juga menyasar penyandang disabilitas. Pada 1 April 2022, PKBM Aprila bersama SLB Negeri Rasau Jaya dan Yayasan Tuna Netra Arrahman Pontianak menggelar pelatihan pembuatan sandal jepit. Kegiatan tersebut memberikan keterampilan produksi yang dapat dikembangkan menjadi peluang usaha.

Pada 2 Januari 2024, Aprila bersama Yayasan Aprila Indonesia mengadakan pelatihan kewirausahaan sablon bagi sekitar 20 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kubu Raya. Pelatihan berlangsung selama kurang lebih satu bulan, mencakup teori peluang pasar dan praktik produksi sablon.

Program serupa kembali dilaksanakan pada 9 Juli 2026 melalui pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi anak berkebutuhan khusus di SLB Ibu Bahagia, Pontianak.

Bekerja sama dengan Pertamina, kegiatan bertema "Legalitas Produk Berbasis Digital" tersebut membekali peserta dengan pemahaman mengenai legalitas, pengembangan produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pemasaran.

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pendampingan PKBM Aprila tidak hanya berfokus pada pengurusan administrasi usaha, tetapi juga peningkatan keterampilan dan kapasitas kewirausahaan.

Sasarannya mencakup pelaku UMKM, penyandang disabilitas, anak berkebutuhan khusus, hingga warga binaan pemasyarakatan.

Penghargaan kepada Sarfandi diberikan dalam rangkaian 1.001 Pasar Rakyat 2026 yang diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Kegiatan tersebut menjadi wadah promosi dan pengembangan usaha melalui bazar produk, business matching, informasi perizinan, bursa kerja, Pasar Talenta, Pasar Modal, serta kegiatan komunitas.

Puncak acara dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Wakil Bupati Kubu Raya, dan jajaran pemerintah daerah.