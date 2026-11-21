Advertisement PONTIANAK POST - Festival Budaya Melayu (FBM) XIV Kalimantan Barat (Kalbar) 2026 tidak hanya menjadi wadah pelestarian tradisi, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Keterlibatan pelaku UMKM, perajin, seniman, hingga penggiat kuliner tradisional menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan festival tersebut.

"Budaya tidak hanya lestari secara nilai, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka Festival Budaya Melayu XIV di Jalan Diponegoro, Pontianak, Sabtu.

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Edi mengatakan, kekayaan budaya Melayu memiliki peluang besar untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, perajin tenun corak insang, pelaku usaha kuliner tradisional, serta seniman lokal memperoleh kesempatan memperkenalkan produk dan karya mereka kepada masyarakat luas.

Festival yang berlangsung pada 21-28 November 2026 tersebut mengangkat tema "Jaga Budayaku, Lestari Budayaku". Kegiatan ini diikuti kontingen dari 14 kabupaten dan kota se-Kalbar.