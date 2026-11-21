Advertisement PONTIANAK POST - Peningkatan Jalan Padat Karya di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, disiapkan Pemerintah Kota Pontianak untuk memperlancar mobilitas warga hingga ke batas kota. Pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mengurai kemacetan dan mengurangi genangan melalui pembenahan sistem drainase di kawasan tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kita mengecek kesiapan peningkatan Jalan Padat Karya. Insyaallah jalan ini nantinya akan terkoneksi hingga batas kota sehingga dapat mempermudah akses masyarakat dan mengurai kemacetan,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat mengikuti gotong royong di Jalan Padat Karya, Sabtu (21/11).

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Bahasan menjelaskan, peningkatan jalan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang sebelumnya telah disampaikan kepada masyarakat. Pemerintah kota berupaya merealisasikannya secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas.

Dalam peninjauan bersama anggota DPRD, camat, dan jajaran teknis bidang sumber daya air, Bahasan turut mengecek kondisi parit yang mengalami hambatan aliran. Ia menemukan sejumlah akses masuk tempat usaha yang konstruksinya belum mendukung kelancaran saluran drainase.