Delapan Perlombaan Angkat Tradisi Melayu

Berdasarkan publikasi resmi Pemerintah Kota Pontianak, rangkaian perlombaan Festival Budaya Melayu XIV meliputi vokal grup lagu daerah, bertutur, berbalas pantun, bersyair, tata rias pengantin Melayu, busana Melayu anak-anak, pemilihan Bujang Dara Melayu, serta memasak asam pedas.

Selain perlombaan tersebut, festival juga menghadirkan pameran, pawai mobil hias, pagelaran seni, seminar, dan kegiatan pengenalan permainan tradisional.

Berbagai kegiatan itu menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan tradisi Melayu melalui seni pertunjukan, sastra lisan, busana, hingga kuliner.

Festival Jadi Sarana Pembelajaran Budaya

Satarudin menjelaskan, festival tidak hanya menjadi tempat menampilkan karya seni, tetapi juga sarana pembelajaran budaya bagi masyarakat.

Melalui pertunjukan dan perlombaan, masyarakat dapat mengenal permainan tradisional, memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta memperoleh pengalaman yang dapat diteruskan kepada anak-anak.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat membantu memperkenalkan kembali tradisi Melayu yang belum banyak diketahui generasi muda.

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Pelestarian Budaya Membutuhkan Dukungan Bersama

Satarudin mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Pontianak terhadap penyelenggaraan festival.

Menurutnya, kerja sama pemerintah, organisasi adat, seniman, dan masyarakat diperlukan agar kegiatan kebudayaan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak generasi muda memanfaatkan teknologi digital untuk mendokumentasikan tradisi dan memperkenalkan kekayaan budaya Melayu kepada masyarakat yang lebih luas.