Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Zakat (SIMZAT) Kemenag, dari total penyaluran tersebut, Rp856,01 juta dialokasikan untuk fakir miskin, Rp733,27 juta untuk amil, dan Rp156,52 juta untuk sabilillah.

Sementara itu, sekitar Rp44,20 juta disalurkan kepada kategori penerima lainnya.

Adapun penghimpunan ZIS-DSKL Baznas Kalbar sepanjang 2025 tercatat sebesar Rp2,40 miliar.

Ajakan memperkuat sinergi pengelolaan zakat disampaikan dalam pembukaan Baznas Collaborative Leadership (BCL) 2026 di Pontianak, Kamis (19/11).

Kegiatan yang berlangsung hingga 21 November 2026 tersebut diikuti pimpinan Baznas tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta jajaran Kemenag yang membidangi zakat di Kalbar.

Kemenag Minta Baznas dan Pemda Perkuat Sinergi

Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, mengatakan pengelolaan zakat tidak akan berjalan optimal apabila setiap lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Menurut dia, diperlukan kepemimpinan kolaboratif yang mampu membangun komunikasi dan menyatukan sumber daya antarpemangku kepentingan.

“Untuk membangun collaborative leadership, tidak boleh ada jarak antara Baznas dengan seluruh stakeholder. Kolaborasi menjadi kunci agar setiap potensi dan sumber daya dapat disinergikan untuk mencapai tujuan bersama,” ujar Muhibuddin.

Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf (Penaiszawa) Kanwil Kemenag Kalbar Rohadi, yang mewakili Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, juga menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi zakat sebagai salah satu instrumen strategis pengentasan kemiskinan.

"Upaya tersebut perlu ditopang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel," katanya.

Kampung Zakat di Sambas Jadi Contoh Pemberdayaan

Salah satu praktik kolaborasi pengelolaan zakat di Kalimantan Barat terlihat melalui Program Kampung Zakat di Desa Sulung, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.

Program yang melibatkan Kemenag, Baznas, dan lembaga amil zakat tersebut menghadirkan dukungan layanan sosial bagi masyarakat.

Salah satunya melalui pengadaan ambulans terapung untuk membantu warga mengakses fasilitas kesehatan.

Pengadaan ambulans terapung menjadi contoh pemanfaatan dana zakat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan.

Program Kampung Zakat di Desa Sulung juga pernah dipaparkan sebagai salah satu contoh pengembangan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat di tingkat nasional.

Melalui BCL 2026, Kemenag mendorong pemerintah daerah, Baznas, dan lembaga amil zakat membangun kepemimpinan kolaboratif.