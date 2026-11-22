





PONTIANAK POST - Sekretaris Fraksi Partai NasDem MPR RI yang juga Ketua DPW Partai NasDem Kalimantan Barat, Syarif Abdullah Alkadrie, menyampaikan pertimbangan agar Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Advertisement Menurut Syarif, pengusulan nama calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden. Namun, partai politik maupun koalisi pemerintahan tetap dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi kepala negara.

Ia menilai, sosok yang akan mendampingi Prabowo harus memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan koordinasi, serta loyalitas untuk membantu presiden menyelesaikan berbagai agenda pemerintahan dalam tiga tahun mendatang. "Presiden membutuhkan seorang pembantu yang punya kemampuan mengorkestrasi, baik ke samping, ke kiri, ke kanan maupun ke atas. Ini penting agar seluruh program pemerintah bisa tersampaikan dan terlaksana dengan baik,” ujar anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalbar 1 ini.

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Advertisement Syarif mengatakan, kemampuan membangun komunikasi dan menjaga kesinambungan kerja pemerintahan menjadi faktor penting dalam menentukan sosok wakil presiden. Selain itu, wakil presiden harus memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden.

Dalam pertimbangannya, Syarif menyebut Dasco memiliki rekam jejak politik dan pengalaman yang dinilai relevan. Selama berada di DPR RI, Dasco dinilai mampu menjadi salah satu poros penyeimbang yang menjaga komunikasi dan keselarasan di antara partai-partai pendukung pemerintah. "Selama ini, apa yang menjadi program pemerintah selalu nyambung. Koalisi pemerintah bisa berjalan searah. Itu salah satu pertimbangannya,” katanya.

Syarif juga menyoroti aspek keterwakilan wilayah dalam komposisi kepemimpinan nasional. Ia menilai, Dasco yang berasal dari Sumatera dapat menjadi representasi luar Pulau Jawa.

Menurutnya, aspek kewilayahan menjadi salah satu pertimbangan penting jika melihat sejumlah pasangan kepemimpinan nasional sebelumnya, seperti Soekarno-Hatta, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, hingga Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Selain faktor representasi wilayah, Syarif menilai kedekatan Dasco dengan Presiden Prabowo dan posisinya sebagai Ketua Harian Partai Gerindra menjadi modal penting untuk memahami arah kebijakan serta langkah-langkah pemerintahan. "Dari aspek loyalitas, saya kira sudah tidak diragukan. Beliau juga memahami langkah-langkah presiden karena selama ini cukup dekat,” ujarnya.

Ia menegaskan, pandangan tersebut merupakan bentuk pertimbangan politik yang disampaikan kepada Presiden, bukan keputusan final mengenai siapa yang akan menduduki jabatan wakil presiden.

Menurut Syarif, keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan Presiden sesuai kewenangannya. Karena itu, usulan nama Dasco merupakan masukan yang dinilai beralasan berdasarkan sejumlah aspek, mulai dari rekam jejak, kemampuan mengorkestrasi pemerintahan, loyalitas, hingga representasi wilayah. “Partai politik, termasuk NasDem, memberikan pertimbangan kepada Presiden. Namun, semuanya tetap menjadi hak dan kewenangan Presiden,” tegasnya.