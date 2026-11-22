PONTIANAK POST - Kabar penangkapan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang beredar pada Sabtu (21/11/2026) malam ternyata hoaks. Norsan sendiri ada di Pontianak dan hadir dalam berbagai kegiatan sebagai Gubernur Kalbar.

Advertisement Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada sejumlah media menegaskan tidak ada penangkapan maupun pengamanan terhadap orang nomor satu di Kalbar tersebut.

Sebelumnya, salah satu portal online menyebarkan informasi yang menyebut Norsan dijemput penyidik KPK dari kediamannya, Gang Erlangga, Jalan Pangeran Natakusuma, Pontianak, Sabtu (21/11).

Informasi tersebut bahkan menceritakan situasi penangkapan yang dramatis, dengan menyebut sempat terjadi keributan di Bandara Internasional Supadio ketika Norsan hendak diterbangkan ke Jakarta.

Sementara Norsan sendiri mengaku kecewa terhadap pemberitaan yang menyebut dirinya diamankan KPK. Menurutnya, informasi tidak benar itu berpotensi menimbulkan keresahan dan membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

Norsan juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.

Ia sendiri pada Minggu (22/11/2026), Norsan tetap menjalankan agenda pemerintahan di Pontianak. Norsan menghadiri peringatan HUT ke-50 RSUD dr. Soedarso dan membuka Festival Melayu XIV 2026 di GOR Terpadu Pontianak.

Usai membuka festival, Norsan kembali menanggapi isu penangkapannya. Ia meminta agar informasi tersebut ditelusuri hingga kepada pihak yang pertama kali menyebarkannya.

"Jadi gini, tanyakan kepada yang pertama menyebarkan kabar itu, ya," ujar Norsan sebagaimana dikutip Ria Norsan Media Center.

Pernyataan tersebut menjadi respons Norsan atas pemberitaan yang sebelumnya menyebut dirinya diamankan KPK dan sempat terjadi keributan di bandara.