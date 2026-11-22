PONTIANAK POST - Anggota Komisi XII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat II, Gulam Mohammad Sharon, meminta PT PLN (Persero), khususnya di Kalimantan Barat, mengatur jadwal pemeliharaan jaringan dan pembangkit listrik agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Ia menyoroti dampak pemadaman listrik terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kegiatan belajar mengajar, hingga persiapan siswa menghadapi ujian akhir semester.

Menurut Gulam, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit memang diperlukan untuk menjaga keandalan pasokan listrik. Namun, pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

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“Bilang sama PLN, terutama di Kalimantan Barat, proses pemeliharaan jangan sampai mengganggu masyarakat, UMKM, termasuk proses belajar anak-anak di sekolah, apalagi kalau menghadapi ujian,” ujar politisi NasDem Kalbar ini.

Ia menegaskan, pemadaman yang berkaitan dengan pekerjaan pemeliharaan seharusnya diinformasikan dan dijadwalkan secara jelas. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha dapat menyesuaikan aktivitas mereka.

Advertisement Gulam mengungkapkan, dirinya telah berkoordinasi dengan pihak PLN terkait gangguan pasokan listrik, termasuk persoalan pada PLTU Bengkayang. Ia meminta agar penanganan kendala teknis tersebut dipercepat.

Menurutnya, salah satu tantangan dalam perbaikan pembangkit adalah kebutuhan mendatangkan teknisi serta suku cadang dari luar daerah. Kondisi itu terkadang membuat proses penanganan gangguan membutuhkan waktu lebih lama. "Saya sudah sampaikan kepada pihak PLN, terutama Bu Jien, bahwa pada saat anak-anak mau ujian akhir semester jangan sampai ada pemadaman listrik. Kasihan mereka, mau belajar menjadi susah,” katanya.

Gulam berharap perbaikan yang sedang dilakukan PLN dapat segera diselesaikan sehingga pasokan listrik kembali stabil. Ia juga menyebut pihak PLN telah menyampaikan upaya percepatan penanganan gangguan tersebut.

Di sisi lain, Gulam mengungkapkan adanya upaya PLN mencari sumber pasokan alternatif untuk menjaga ketersediaan listrik di Kalimantan Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan sejumlah pembangkit yang memiliki kapasitas pasokan lebih.

Selain itu, mesin-mesin pembangkit diesel yang sebelumnya tidak dioperasikan mulai diaktifkan kembali sebagai sumber tenaga cadangan. “Sudah ada beberapa sumber alternatif yang dicari. Mesin-mesin lama yang menggunakan diesel juga mulai diaktifkan kembali untuk menjadi tenaga cadangan, supaya tidak terjadi pemadaman seperti ini,” jelasnya.