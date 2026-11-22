PONTIANAK POST – Demam tinggi, nyeri tulang dan sendi, hingga ruam merah di sekujur tubuh. Itulah gejala yang dialami Desi Hariyani ketika terpapar virus chikungunya pada pertengahan Juli lalu. Meski sudah sekitar empat bulan berlalu, rasa sakit pada persendian masih kerap dirasakannya.

Awalnya, Desi merasakan panas tinggi disertai nyeri di sekujur tubuh. Pengalaman adik ipar dan tetangganya yang lebih dulu terpapar chikungunya membuatnya segera mengenali gejala tersebut.

Advertisement "Saya langsung ke dokter karena saya tahu kalau saya terpapar virus chikungunya. Adik ipar dan tetangga dekat rumah sudah terkena lebih dulu. Jadi, saya tahu gejalanya dan segera memeriksakan diri," ungkapnya.

Pada hari-hari pertama, belum terlihat ruam merah di tubuhnya. Bintik-bintik tersebut baru muncul sekitar hari ketujuh setelah gejala awal dirasakan.

Namun, yang paling menyiksa justru nyeri tulang dan sendi yang berlangsung lama. Hingga kini, Desi terkadang masih kesulitan menginjakkan telapak kaki ke lantai. Awalnya, dia sempat mengira keluhan tersebut berkaitan dengan asam urat.

Advertisement "Karena sakit ini lama sembuhnya, terutama pada sendi dan tulang. Terkadang susah menginjakkan telapak kaki. Sampai sekarang masih terasa," ujarnya.

Anak laki-lakinya juga ikut tertular. Menurut Desi, cukup banyak warga di lingkungan tempat tinggalnya yang mengalami penyakit serupa. Puskesmas setempat telah melakukan pengasapan atau fogging untuk menekan penyebaran nyamuk. Namun, kasus baru masih ditemukan.

"Sampai saat ini yang saya tahu ada satu orang tetangga yang baru-baru ini terkena," sebutnya.

Pengalaman serupa dialami Safitri. Empat bulan setelah terjangkit chikungunya, nyeri pada persendiannya belum sepenuhnya hilang.