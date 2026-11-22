PONTIANAK POST – Mutasi massif di lingkungan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) kembali terjadi. Sejumlah pejabat utama (PJU), direktur, hingga kapolres berganti jabatan berdasarkan keputusan Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto, tertanggal 20 November 2026.

Mutasi tersebut tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 dan ST/2599/XI/KEP/2026. Pergantian menyentuh sejumlah posisi strategis, mulai dari Wakapolda Kalbar, Karoops, direktur di lingkungan Polda Kalbar, hingga kapolres di beberapa daerah.

Advertisement Salah satu pejabat yang dimutasi adalah Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Hindarsono. Dia mendapat penugasan baru sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gakkum Korlantas Polri. Posisi yang ditinggalkannya akan diisi Brigjen Pol Beny Arjanto, yang sebelumnya menjabat Pemeriksa Propam Kepolisian Utama Tingkat II Divpropam Polri.

Pergantian juga terjadi pada jabatan Karoops Polda Kalbar. Kombes Pol Marsdianto mendapat penugasan baru sebagai Kalabproftekpol Waket Bid Ppitk Stik Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan Kombes Pol Restika Pardamean Nainggolan, yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Kalimantan Timur (Kaltim).

Di Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), Kombes Pol Raswin Bachtiar Sirait dimutasi sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat III Bareskrim Polri. Jabatan Dirreskrimum Polda Kalbar selanjutnya dipercayakan kepada Kombes Pol M. Hasyim Risahondua, yang sebelumnya menjabat Direskrimum Polda Riau.

Advertisement Pergantian turut terjadi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar. Kombes Pol Burhanuddin mendapat jabatan baru sebagai Pemeriksa Inafis Kepolisian Madya Tingkat III Bareskrim Polri. Posisinya digantikan Kombes Pol Rido Rolly Maruli Parsaoran Purba, yang sebelumnya bertugas sebagai Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tingkat III Puslitbang Polri.

Jabatan Dansat Brimob Polda Kalbar juga berganti. Kombes Pol Dede Rojudin mendapat penugasan sebagai Kabagops Rorenmin Ops Korbrimob Polri. Jabatan tersebut selanjutnya diisi Kombes Pol I Made Bayu Sutha Sartana, yang sebelumnya menjabat Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda NTB.

Sementara itu, Karolog Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Sukmo Wibowo dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Posisinya digantikan Kombes Pol Jamhuri Nurdin, yang sebelumnya menjabat Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat III Polda Kalbar.

Selain itu, AKBP Hendrawan, yang sebelumnya menjabat Wakapolresta Pontianak, mendapat penugasan sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat III Polda Kalbar.