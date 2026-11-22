Advertisement Kondisi GOR terpadu yang ada di Kota Pontianak (Antara)

PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan sejumlah peningkatan fasilitas olahraga. Rencana tersebut mencakup penyediaan layar lebar di kawasan gelanggang olahraga (GOR) hingga perbaikan lintasan sintetis Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kalbar Sugeng Hariadi mengatakan, penyediaan layar lebar menjadi salah satu upaya mengakomodasi tingginya antusiasme masyarakat dalam menyaksikan pertandingan olahraga.

"Penonton yang datang memang sangat banyak. Sebesar apa pun gedung yang dibangun, kemungkinan tetap akan penuh apabila akses menontonnya gratis," kata Sugeng di Pontianak, Minggu (22/11).

Ia mencontohkan antusiasme tersebut terlihat saat pertandingan final futsal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar di GOR Pangsuma Pontianak. Jumlah penonton yang membludak membuat sebagian suporter tidak dapat masuk ke dalam gedung.

Untuk mengantisipasi kondisi serupa, Disporapar Kalbar berencana menyediakan layar lebar di luar gedung. Dengan begitu, masyarakat tetap dapat menyaksikan pertandingan meskipun kapasitas GOR telah terpenuhi.

Selain itu, fasilitas siaran langsung atau live streaming yang sebelumnya menarik ribuan penonton akan dimaksimalkan pada penyelenggaraan kompetisi berikutnya.

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Akomodasi Penonton Sekaligus Menjaga Kemanan dan Ketertiban

Sugeng mengatakan, alternatif akses menonton tersebut diharapkan dapat mengakomodasi antusiasme masyarakat sekaligus menjaga kenyamanan dan ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Di sisi lain, Pemprov Kalbar juga merencanakan pembenahan infrastruktur olahraga, termasuk perbaikan lintasan lari sintetis di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak yang mulai mengalami kerusakan.

"Mudah-mudahan tahun depan. Bapak gubernur sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pada tahun depan akan dianggarkan perbaikan stadion, termasuk lintasan sintetisnya," ujarnya.