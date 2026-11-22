RSUD Soedarso Hadirkan Layanan Kedokteran Nuklir untuk Deteksi Kanker, Pasien Tak Perlu ke Jakarta
PONTIANAK POST - RSUD dr Soedarso Pontianak menghadirkan layanan kedokteran nuklir untuk memperkuat deteksi dan diagnosis kanker. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu lagi ke luar daerah, termasuk Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan menggunakan teknologi kedokteran nuklir.
"Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mendapatkan pemeriksaan menggunakan teknologi kedokteran nuklir. Sekarang layanan tersebut sudah tersedia di RSUD dr Soedarso," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan saat menghadiri peringatan HUT ke-50 RSUD Soedarso, Minggu (22/11).
Ia mengatakan, kehadiran fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berbasis teknologi medis modern.
Menurut Norsan, penggunaan teknologi kedokteran nuklir harus mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien maupun tenaga medis. Dosis radiasi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasien.
Ia turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar fasilitas dan peralatan medis yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara profesional.
Fasilitas dan Kapasitas Perawatan Ditingkatkan
Selain menghadirkan layanan kedokteran nuklir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendukung pengembangan RSUD dr Soedarso melalui penguatan anggaran serta peningkatan sarana dan prasarana.
Pengembangan tersebut mencakup penambahan ruang perawatan dan tempat tidur pasien. Pemprov Kalbar juga merencanakan peningkatan kapasitas ruang perawatan intensif atau intensive care unit (ICU).
"Kami berharap penguatan fasilitas dan kualitas tenaga kesehatan dapat meningkatkan kemampuan RSUD dr Soedarso dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat," tuturnya.*