PONTIANAK POST – Gregorius Liliek Tribhawono Iryanto dipercaya menjadi Kapolresta Pontianak oleh Kapolri Suyudi. Sebelumnya, perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol.) ini telah melewati berbagai penugasan, mulai dari kepala kepolisian sektor (Kapolsek), kepala satuan lalu lintas (Kasatlantas), hingga Kapolres di Sulawesi Selatan.

Pria yang akrab disapa Liliek tersebut mendapat kepercayaan memimpin Polresta Pontianak berdasarkan mutasi Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tertanggal 20 November 2026. Dia menggantikan Kombes Pol. Endang Tri Purwanto yang mendapat penugasan baru sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya Tingkat III Baintelkam Polri.

Advertisement Sebelum ditunjuk sebagai Kapolresta Pontianak, Liliek bertugas sebagai perwira menengah Bareskrim Polri dengan penugasan pada Badan Narkotika Nasional (BNN).

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1999 ini memiliki pengalaman panjang di bidang lalu lintas dan kewilayahan. Dalam perjalanan kariernya, dia tercatat dua kali menjabat Kasatlantas, yakni di Polres Tanjung Jabung Barat, Polda Jambi, dan Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya.

Dia juga pernah empat kali mengemban jabatan Kapolsek. Di antaranya Kapolsek Sukmajaya, Kapolsek Cimanggis, dan Kapolsek Cakung di lingkungan Polda Metro Jaya.

Advertisement Pernah Pimpin Tana Toraja dan Barru

Karier Liliek di tingkat kepemimpinan Polres dimulai ketika dipercaya menjadi Kapolres Tana Toraja pada November 2019. Dia resmi menggantikan AKBP Julianto P. Sirait pada 27 November 2019.

Saat memimpin Polres Tana Toraja, Liliek menekankan pentingnya kedisiplinan dan kesiapsiagaan anggota. Dalam apel perdananya pada 5 Desember 2019, dia meminta personel meningkatkan patroli malam, memperhatikan pengamanan tahanan, serta tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun penyalahgunaan narkoba.

Dia juga menekankan pendekatan pelayanan yang humanis. Dalam pelayanan lalu lintas, misalnya, Liliek meminta anggota mengedepankan sikap ramah, senyum, sapa, dan salam tanpa menghilangkan ketegasan.

Pada Desember 2019, Polres Tana Toraja menerima penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB. Liliek yang menerima penghargaan tersebut menyebut capaian itu merupakan hasil kerja personel dan tidak terlepas dari fondasi yang dibangun pejabat sebelumnya, AKBP Julianto P. Sirait.