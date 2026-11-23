PONTIANAK POST – Kalimantan Barat kembali memiliki cerita dari seorang putra daerah yang mencapai pangkat Komisaris Jenderal Polisi. Komjen Pol. Makhruzi Rahman, perwira tinggi kelahiran Mempawah, kini ditarik kembali ke Baharkam Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2600/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Sebelumnya, Makhruzi bertugas sebagai Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI sejak Februari 2025.

Advertisement Kepulangannya ke satuan asal menutup perjalanan panjang di kepolisian dan pemerintahan. Kariernya tidak dibangun dari satu jalur pendidikan saja. Makhruzi mengawali pengabdian melalui Sekolah Bintara Militer Sukarela (Seba Milsuk) pada 1988, sebelum melanjutkan pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) dan lulus pada 1992.

Lahir di Mempawah pada 4 November 1968, Makhruzi kemudian menempuh sejumlah pendidikan pengembangan, antara lain Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 2002 dan Lemhannas pada 2021. Latar belakang tersebut mengantarkannya ke berbagai penugasan, dari kewilayahan hingga jabatan strategis di tingkat Mabes Polri.

Bidang kepolisian perairan menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan kariernya. Ia pernah bertugas di Polda Kalimantan Barat, termasuk sebagai Kasubdit Binops Ditpolair. Setelah itu, penugasannya berlanjut ke sejumlah wilayah dan Baharkam Polri.

Advertisement Pada 2019, Makhruzi dipercaya menjadi Direktur Polair Korpolairud Baharkam Polri. Setahun kemudian, ia menduduki jabatan Kepala Biro Pembinaan Operasional (Karobinopsnal) Baharkam Polri hingga 2023.

Pengalaman di bidang perairan tersebut juga tercermin dari gelar Magister Terapan Operasi Laut (M.Tr.Opsla) yang disandangnya. Dengan bekal itu, ia memiliki pengalaman dalam urusan keamanan dan pengawasan wilayah perairan, salah satu aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mengurus Perbatasan, Kembali ke Kalbar

Pada 7 Desember 2023, Makhruzi mendapat penugasan di luar struktur Polri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP. Setahun kemudian, ia sempat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Sekretaris BNPP pada Agustus 2024. Jabatan sekretaris kemudian diembannya secara definitif sejak Februari 2025.