PONTIANAK POST – Pengalaman menangani kejahatan lintas negara, memimpin kepolisian di tingkat kabupaten, hingga meneliti persoalan penegakan hukum menjadi bagian dari perjalanan karier Kombes Pol Rido Rolly Maruli Parsaoran Purba, S.I.K., M.H. Kini, perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2001 itu dipercaya menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

Rido menggantikan Kombes Pol Burhanuddin berdasarkan mutasi Polri tertanggal 20 November 2026. Sebelumnya, dia bertugas sebagai Peneliti Ilmu Kepolisian Madya Tingkat III di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri.

Advertisement Penugasan baru ini sekaligus membawanya kembali ke bidang penegakan hukum setelah beberapa tahun berkecimpung dalam penelitian dan pengembangan institusi kepolisian.

Rekam jejak Rido di bidang reserse sudah terlihat ketika bertugas di Polda Riau. Pada Juli 2020, dia menerima penghargaan dari Kapolda Riau saat itu, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, atas keberhasilannya bersama tim mengungkap jaringan penyelundupan manusia (people smuggling) internasional.

Saat itu, Rido menjabat Kepala Subdirektorat IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Riau. Pengungkapan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan kariernya sebelum dipercaya memimpin kepolisian di tingkat wilayah.

Advertisement Sebelum menjabat Kapolres Kampar, Rido pernah bertugas sebagai Kasat Reskrim Polresta Jayapura. Dia juga pernah menjabat Kasubdit V Ditintelkam Polda Riau sebelum dipercaya menjadi Kapolres Kampar pada Agustus 2021.

Di Kampar, Rido menggantikan AKBP Mohammad Kholid. Serah terima jabatan berlangsung di Mapolda Riau pada 5 Agustus 2021, dilanjutkan penyambutan dan pisah sambut di Mapolres Kampar sehari kemudian.

Kariernya sebagai pimpinan kewilayahan berlanjut ke Provinsi Bengkulu. Pada 2022, dia dipercaya menjabat Kapolres Bengkulu Tengah. Masa tugasnya berlangsung sekitar tujuh bulan.

Pada Januari 2023, Rido resmi mengemban penugasan baru sebagai Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Polri (Kabag RBP) Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda Bengkulu.