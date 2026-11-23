PONTIANAK POST– Pengungkapan jaringan perburuan gajah Sumatera, penyelundupan warga negara asing, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi bagian dari rekam jejak Kombes Pol. Muhammad Hasyim Risahondua, S.I.K., M.Si. Kini, perwira lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1998 itu mendapat penugasan baru sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalimantan Barat (Kalbar).

Pria berdarah Ambon, Maluku ini menggantikan Kombes Pol. Raswin Bachtiar Sirait berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026. Sebelumnya, dia menjabat Dirreskrimum Polda Riau.

Advertisement Penugasan tersebut mengakhiri perjalanan panjangnya di lingkungan Polda Riau. Selama bertugas di provinsi itu, Hasyim pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari bidang reserse, kepemimpinan kewilayahan, hingga teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu rekam jejak pentingnya terlihat dalam pengungkapan jaringan perburuan gajah Sumatera lintas provinsi. Pada 2026, Polda Riau mengungkap jaringan yang beroperasi di sejumlah wilayah. Sebanyak 15 tersangka diamankan, sementara tiga orang lainnya masuk daftar pencarian.

Dalam pengungkapan tersebut, Hasyim yang saat itu menjabat Dirreskrimum Polda Riau turut menerima apresiasi bersama jajaran penyidik dan pejabat kepolisian lainnya.

Advertisement Perkara ini memperlihatkan bahwa kejahatan terhadap satwa dilindungi tidak sebatas perburuan di lapangan. Ada jaringan yang menghubungkan pemburu, pemodal, hingga distribusi hasil kejahatan.

Pengembangan kasus kemudian menyentuh aspek keuangan. Pada 19 November 2026, Media Center Pemerintah Provinsi Riau memberitakan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari perdagangan gading gajah telah dinyatakan lengkap atau P-21. Penyidik menemukan perputaran dana mencapai Rp1,872 miliar melalui 34 transaksi.

Namun, pengembangan TPPU tersebut ditangani Ditreskrimsus Polda Riau di bawah kepemimpinan direktorat yang berbeda. Capaian itu menjadi gambaran pengembangan penegakan hukum terhadap jaringan kejahatan yang sebelumnya diungkap lintas fungsi kepolisian.

Pengalaman Hasyim dalam menangani perkara lintas wilayah juga terlihat menjelang akhir masa tugasnya di Riau. Pada November 2026, jajaran Ditreskrimum Polda Riau menggagalkan dugaan penyelundupan 30 warga negara Bangladesh yang hendak diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.