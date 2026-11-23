PONTIANAK POST – Kombes Pol Endang Tri Purwanto mendapat penugasan baru di Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Setelah sekitar sepuluh bulan memimpin Polresta Pontianak, perwira menengah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 2003 itu bergeser ke Mabes Polri sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya Tk. III.

Mutasi tersebut menjadi babak baru perjalanan karier Endang yang pernah bertugas di sejumlah fungsi kepolisian, mulai dari lalu lintas, intelijen, hingga reserse. Di Pontianak, namanya antara lain terkait pengungkapan dugaan jaringan penipuan daring lintas negara yang melibatkan 31 warga negara asing (WNA).

Advertisement Penghargaan atas kontribusi pengungkapan kasus tersebut diterima Endang dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak pada 18 November 2026. Apresiasi juga diberikan kepada personel Satintelkam Polresta Pontianak yang terlibat dalam pengumpulan informasi awal.

Kasus itu bermula dari informasi Satuan Intelijen Polresta Pontianak mengenai aktivitas sejumlah WNA di sebuah hotel di Kota Pontianak. Pada 8 September 2026, petugas Imigrasi bersama Polresta mengamankan 31 WNA asal Malaysia dan Taiwan untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan aktivitas penipuan daring atau online scamming.

Pemeriksaan keimigrasian menemukan tiga WNA asal Malaysia telah melampaui batas izin tinggal atau overstay. Petugas juga menemukan dugaan penyalahgunaan izin tinggal, yakni aktivitas yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tersebut.

Advertisement Penanganan perkara ini memperlihatkan peran pertukaran informasi antarlembaga. Kepolisian memberikan informasi awal mengenai aktivitas yang dicurigai, sedangkan Imigrasi memeriksa dokumen perjalanan, status izin tinggal, dan kesesuaian kegiatan para WNA dengan ketentuan keimigrasian.

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan orang asing tidak hanya menyangkut kelengkapan dokumen. Aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan lintas negara membutuhkan koordinasi aparat penegak hukum, termasuk dalam menelusuri kemungkinan jaringan dan pola operasinya.

Perdagangan Satwa Dilindungi

Selain kejahatan siber, salah satu pengungkapan menonjol selama Endang memimpin Polresta Pontianak adalah dugaan perdagangan ilegal bagian tubuh trenggiling. Pada Agustus 2026, polisi menyita 551,365 kilogram sisik dan 42,015 kilogram kuku trenggiling.