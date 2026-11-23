PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Festival Budaya Melayu (FBM) ke-14 Tahun 2026 di GOR Terpadu Pontianak, Minggu (22/11). Pembukaan festival diawali dengan defile kontingen dari 14 Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) kabupaten/kota se-Kalbar dan ditutup dengan pelepasan mobil hias oleh Gubernur.

Festival yang mengusung tema “Menjaga Marwah Melayu, Memperkuat Persatuan, Membangun Kalimantan Barat” ini, menurut Gubernur, tidak sekadar menjadi ajang menampilkan kesenian dan tradisi, tetapi juga momentum memperkuat nilai-nilai luhur budaya Melayu.

“Menjaga marwah Melayu bukan hanya berarti mempertahankan pakaian adat, tarian, musik, atau tradisi. Lebih dari itu, kita harus menjaga adab, kesantunan, nilai agama, budaya musyawarah, dan penghormatan kepada sesama,” tegasnya.

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Gubernur berharap MABM dapat terus menjadi rumah besar masyarakat Melayu, sekaligus ruang pembinaan generasi penerus, penguatan persaudaraan, dan penjagaan identitas budaya. Menurutnya, budaya tidak cukup hanya diwariskan, tetapi juga harus dipraktikkan dan dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, gubernur menekankan bahwa kemajuan masyarakat Melayu harus berjalan beriringan dengan kemajuan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Identitas dan kekuatan budaya Melayu diharapkan menjadi perekat persatuan, bukan justru menjadi pemisah di tengah keberagaman.

Advertisement “Kita hidup dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Karena itu, semangat menjaga marwah Melayu harus sekaligus memperkuat persaudaraan dengan masyarakat Dayak, Tionghoa, dan seluruh elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.

Selain menjaga nilai-nilai budaya, gubernur juga mendorong agar kebudayaan menjadi salah satu kekuatan pembangunan daerah. Potensi kuliner, kerajinan, busana, seni pertunjukan, hingga pariwisata Melayu perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

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Kepada generasi muda, ia mengajak untuk memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai sarana memperkenalkan kekayaan budaya Melayu ke tingkat nasional maupun internasional tanpa kehilangan jati diri.

“Saya ingin MABM terus bergerak, berinovasi, dan menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan,” pungkasnya.

Melalui Festival Budaya Melayu ke-14 ini, diharapkan pelestarian budaya tidak hanya memperkuat identitas masyarakat Melayu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun persatuan, memperkokoh harmoni sosial, dan mendorong kemajuan Kalimantan Barat.