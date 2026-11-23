PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya profesionalisme, kecepatan, keramahan, dan istikamah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tak terkecuali di RSUD dr. Soedarso.

Ia mengingatkan bahwa penilaian dan keluhan masyarakat terhadap pelayanan harus diterima sebagai bahan evaluasi. Sebab, kualitas pelayanan rumah sakit tidak hanya diukur dari kelengkapan fasilitas dan kemampuan medis, tetapi juga dari pengalaman masyarakat ketika mendapatkan pelayanan.

“Profesionalisme harus diterapkan di seluruh lini, mulai dari direktur hingga staf. Setiap petugas harus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan, termasuk kedisiplinan dokter dalam memberikan pelayanan tepat waktu agar pasien tidak menunggu terlalu lama,” ujarnya Minggu (22/11) saat menghadiri peringatan HUT ke-50 RSUD Soedarso di Pontianak.

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Selain profesionalisme, gubernur meminta seluruh jajaran rumah sakit memberikan pelayanan secara cepat dan tanggap. Pasien yang membutuhkan pertolongan harus segera mendapatkan penanganan tanpa penundaan yang tidak perlu.

Aspek keramahan juga menjadi perhatian. Menurutnya, kesopanan, tutur kata yang baik, dan sikap bersahabat dari tenaga kesehatan maupun petugas rumah sakit merupakan bagian penting dalam memberikan kenyamanan kepada pasien selama menjalani pengobatan.

Advertisement Adapun nilai keempat adalah istiqomah atau konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan, termasuk ketika menghadapi berbagai tantangan dan sikap pasien yang tidak selalu menyenangkan.

“Yang terpenting adalah istikamah. Tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik meskipun terkadang menghadapi sikap atau perkataan yang kurang menyenangkan. Jadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pengabdian dan ladang amal,” pesannya.

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Gubernur mengapresiasi perjalanan panjang RSUD dr. Soedarso selama lima dekade dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Direktur RSUD dr. Soedarso, drg. Hary Agung Cahyadi, M.Kes., seluruh jajaran tenaga medis dan kesehatan, pegawai, serta para pendahulu yang telah berkontribusi membangun rumah sakit tersebut.

Menurut Norsan, usia 50 tahun merupakan perjalanan panjang yang harus menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Berbagai capaian dan prestasi yang telah diraih hendaknya tidak membuat jajaran rumah sakit berpuas diri, tetapi menjadi dorongan untuk terus berbenah.