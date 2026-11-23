Salah satu pelajar yang memanfaatkan layanan itu adalah Fahri (16), siswa MAN 3 Pontianak di Jalan Flora, Pontianak Utara. Ia mengaku senang karena kini memiliki pilihan transportasi selain angkutan umum yang biasa digunakannya.

“Biasanya saya menunggu opelet di depan rumah. Sekarang ada bus sekolah gratis, jadi lebih mudah dan tidak perlu mengeluarkan ongkos,” tuturnya.

Fahri berharap layanan tersebut dapat terus beroperasi sehingga semakin banyak pelajar bisa memanfaatkannya.

Menurutnya, angkutan sekolah gratis memberikan kemudahan bagi siswa yang membutuhkan transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

Hubungkan Pontianak Timur dan Utara

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyediaan angkutan sekolah merupakan upaya pemerintah menghadirkan alternatif transportasi yang aman, tertib, dan nyaman bagi pelajar.

Layanan tanpa biaya tersebut juga diharapkan dapat membantu meringankan pengeluaran keluarga sekaligus memberikan ketenangan kepada orang tua.

“Harapan saya, orang tua bisa lebih tenang saat melepas anak-anaknya berangkat sekolah. Kita ingin mereka bisa sampai ke sekolah dengan aman dan selamat,” ujarnya.

Angkutan sekolah ini melayani perjalanan dua arah yang menghubungkan kawasan Pontianak Timur dan Pontianak Utara.

Jadwal keberangkatan pagi berlangsung pukul 06.00 hingga 07.00 WIB, sedangkan perjalanan pulang sekolah dijadwalkan pukul 13.00 hingga 14.00 WIB.

Edi menjelaskan, layanan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan pelajar dalam berlalu lintas.

Terlebih, beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang merenggut nyawa seorang pelajar yang belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Kami ingin memberikan pilihan transportasi bagi anak-anak agar mereka tidak harus mengendarai kendaraan bermotor sendiri ke sekolah, terutama bagi yang memang belum cukup umur,” jelasnya.

Ia mengajak orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat turut menyosialisasikan layanan tersebut agar semakin banyak pelajar mengetahui dan memanfaatkannya.

Dishub Evaluasi Rute Setelah Uji Coba

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, pada hari pertama uji coba tercatat sekitar 12 siswa memanfaatkan angkutan sekolah dari kedua wilayah.

Untuk rute dari arah timur, bus berangkat dari kawasan batas kota menuju Terminal Batulayang. Pada hari pertama, perjalanan juga dilanjutkan hingga MAN 3 Pontianak karena terdapat siswa yang menggunakan layanan dari wilayah tersebut.

Sementara itu, perjalanan dari arah utara dimulai dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menuju Kompleks Sekolah Terpadu di Pontianak Timur. Dalam perjalanan tersebut, terdapat dua siswa yang memanfaatkan layanan.

“Untuk satu minggu ini, kami masih menggunakan rute yang sudah disosialisasikan melalui surat edaran. Setelah itu, akan kami evaluasi berdasarkan kebutuhan dan pola perjalanan siswa,” ungkap Rendrayani.

Ia mengatakan, salah satu opsi yang akan dikaji adalah memisahkan pelayanan kedua wilayah. Dengan skema tersebut, rute timur akan melayani kawasan timur, sedangkan rute utara melayani kawasan utara.

Evaluasi dilakukan agar jalur angkutan sekolah semakin sesuai dengan kebutuhan dan pola perjalanan pelajar. Dishub juga mengajak orang tua, masyarakat, dan guru membantu menyosialisasikan layanan tersebut.

"Mari manfaatkan fasilitas yang sudah disediakan pemerintah ini agar anak-anak kita bisa berangkat dan pulang sekolah dengan aman dan selamat,” tutupnya.

Saat ini, rute layanan membentang dari kawasan Parit Mayor di batas kota hingga Terminal Batulayang.