PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal kualitas produk hukum di daerah agar selaras dengan regulasi nasional sekaligus menunjang optimalisasi pendapatan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Singkawang tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Kamis (19/11).

Agenda strategis tersebut dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Ruth Retnowati Anggrailina Sihombing, S.H., M.H. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa proses pengharmonisasian bukan sekadar pemeriksaan norma secara administratif, melainkan tahapan krusial untuk memastikan setiap produk hukum daerah berkualitas, implementatif, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa Raperwali ini diharapkan mampu menghadirkan pedoman teknis yang terang dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai salah satu pilar utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh sebab itu, substansi pengaturannya wajib diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, terkhusus menyangkut tata cara penghitungan, pembayaran, penelitian, penetapan, hingga pengawasan pemungutan BPHTB.

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Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Singkawang, Siti Kodam Mariana, dalam penyampaian urgensi pembentukan regulasi secara virtual menjelaskan bahwa penyelesaian Raperwali ini sangat mendesak guna memberikan kepastian hukum di lapangan. Kehadiran payung hukum tersebut diharapkan mampu mewujudkan tertib administrasi sekaligus mendongkrak efektivitas pemungutan pajak daerah melalui kejelasan dasar pengenaan, penghitungan, pembayaran, penelitian, dan penetapan BPHTB.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan sistem informasi, serta penerapan mekanisme pembayaran berbasis elektronik. Pengaturan yang komprehensif juga diperlukan untuk mempererat koordinasi serta pertukaran data antara Bapenda, wajib pajak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris, pejabat lelang, perbankan, dan instansi terkait sehingga akurasi data transaksi maupun penerimaan daerah semakin optimal.

Advertisement Memasuki sesi bedah draf, tim harmonisasi bersama jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota Singkawang melakukan penelaahan mendalam pasal demi pasal, mulai dari bagian judul hingga ketentuan penutup. Sejumlah penyempurnaan pun disepakati bersama, baik dari aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan maupun ketajaman substansi pengaturan.

Beberapa penyesuaian teknis tersebut meliputi penyempurnaan teknik penulisan judul Raperwali serta penajaman dasar hukum dengan memfokuskan pada ketentuan yang menjadi landasan kewenangan pembentukan regulasi. Dasar hukum dimaksud mencakup Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023, dengan mempedomani ketentuan angka 39 dan angka 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di samping itu, penyempurnaan substansi juga menyasar sejumlah norma krusial dalam batang tubuh, khususnya pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 32. Forum rapat turut menyepakati penambahan pasal baru yang mengatur secara spesifik mekanisme pelaksanaan penagihan guna memperjelas alur hukum pemungutan BPHTB.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa tahapan harmonisasi merupakan instrumen vital guna melahirkan produk hukum daerah yang berkepastian hukum, tidak bertentangan dengan regulasi vertikal di atasnya, serta dapat diterapkan secara efektif. Menurutnya, pengaturan mengenai pemungutan BPHTB harus mampu menghadirkan titik keseimbangan antara optimalisasi PAD dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.