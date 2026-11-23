PONTIANAK POST – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan 68 Tahun 2026. Capaian tersebut ditandai melalui prosesi pelepasan peserta yang digelar secara resmi di Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Jakarta, pada Jumat (20/11).

Acara pelepasan lulusan kepemimpinan tingkat tinggi ini dihadiri langsung oleh Gubernur Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia/URI, Donny Ermawan T., Kepala LAN Muhammad Taufiq beserta jajaran, perwakilan berbagai kementerian dan lembaga, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta.

Dalam laporannya, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa PKN Tingkat I Angkatan 68 Tahun 2026 diikuti oleh 44 peserta dari berbagai instansi. Seluruh peserta dinyatakan lulus seratus persen setelah menuntaskan seluruh tahapan pembelajaran secara komprehensif, termasuk penyusunan dan implementasi proyek perubahan hingga seminar hasil implementasi di hadapan tim penguji.

Advertisement Pelatihan kepemimpinan ini diselenggarakan menggunakan metode blended learning melalui kombinasi pembelajaran klasikal dan virtual. Para peserta mengikuti sesi tatap muka di LAN RI dan Jatinangor, serta pembelajaran daring di satuan kerja masing-masing, yang mencakup seminar rancangan proyek perubahan, eksekusi inovasi di lingkungan kerja, hingga proses pembimbingan intensif.

Seluruh peserta juga telah merampungkan proyek perubahan masing-masing dan menyerahkan laporan beserta dokumentasi pelaksanaannya kepada LAN RI sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maupun capaian inovasi birokrasi yang dihasilkan.

Advertisement Dalam arahannya, Gubernur Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia/URI, Donny Ermawan T., menegaskan bahwa para lulusan PKN Tingkat I mengemban tanggung jawab strategis dalam mendukung serta menyukseskan visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di instansi masing-masing. Kompetensi kepemimpinan strategis yang ditempa selama pelatihan diharapkan mampu menjadi motor penggerak perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar para peserta senantiasa menjadi bagian integral dari pelaksanaan program prioritas pemerintah dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, serta kepentingan organisasi dan masyarakat luas. Peserta secara tegas diminta menghindari praktik deep state, yakni kondisi ketika kepentingan kelompok atau pihak tertentu memengaruhi bahkan menghambat pelaksanaan kebijakan resmi pemerintahan.

Donny menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan PKN Tingkat I tidak semata-mata berhenti pada predikat kelulusan semata, melainkan pada kemampuan nyata peserta dalam menerjemahkan kompetensi kepemimpinan menjadi terobosan konkret. Para alumni diharapkan tampil sebagai agen perubahan yang menghadirkan dampak positif bagi efektivitas birokrasi dan kepuasan pelayanan publik.

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