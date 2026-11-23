PONTIANAK POST – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), terkhusus pada layanan pendirian badan usaha dan Perseroan Perorangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja dan Penguatan Layanan Badan Usaha Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Direktorat Badan Usaha pada 19–21 November 2026 di Hotel Luminor Padjajaran, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan tingkat nasional tersebut, Kanwil Kemenkum Kalbar diwakili langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan AHU, Taufik Sabarudin, yang bergabung bersama para kepala bidang pelayanan AHU dari seluruh kantor wilayah se-Indonesia. Forum strategis ini menjadi wadah evaluasi menyeluruh atas capaian kinerja tahun berjalan sekaligus memperkokoh sinergi antara pusat dan daerah dalam mendongkrak efektivitas layanan hukum badan usaha.

Rangkaian kegiatan turut diisi dengan program capacity building bertema Leadership, Teamwork, Collaboration, Problem Solving, dan Communication Skills yang dilaksanakan di Kebun Raya Bogor. Selain penguatan kapasitas aparatur, digelar pula Focus Group Discussion (FGD) mengenai akselerasi peningkatan layanan badan usaha dan Perseroan Perorangan dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) guna membedah berbagai tantangan serta merumuskan langkah percepatan pendaftaran di lapangan.

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Diskusi intensif tersebut bermuara pada penyusunan rekomendasi evaluasi kinerja dan strategi akselerasi layanan badan usaha serta Perseroan Perorangan. Rumusan rekomendasi ini diproyeksikan menjadi pedoman baku bagi Direktorat Badan Usaha dan seluruh kantor wilayah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik serta memperluas akses legalitas usaha bagi masyarakat luas.

Menanggapi capaian forum tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, Jonny Pesta Simamora, menyampaikan bahwa hasil koordinasi nasional ini menjadi acuan penting bagi jajarannya untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mengoptimalkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Advertisement "Kanwil Kemenkum Kalbar akan terus memperkuat koordinasi, sosialisasi, dan kualitas layanan badan usaha serta Perseroan Perorangan. Kami ingin masyarakat dan pelaku UMKM semakin memahami pentingnya legalitas usaha serta memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan AHU," ujarnya.